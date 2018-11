RB Leipzig in Glasgow ohne Werner und Poulsen

Leipzig/Glasgow Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss im Europa-League-Spiel bei Celtic Glasgow am Donnerstag (21.00 Uhr) auf seine Angreifer Timo Werner und Yussuf Poulsen verzichten.

Beide fehlten beim Abschlusstraining in Leipzig und gehörten nicht zum Kader, der am Nachmittag Richtung Glasgow mit dem Flieger abhob.

Während Werner weiter an seiner Zehenverletzung aus dem Spiel bei Hertha BSC (3:0) am vergangenen Samstag laboriert, klagte Poulsen über muskuläre Rückenprobleme. Er trainierte individuell in der Trainingsakademie der Sachsen. Verzichten muss RB zudem weiter auf Emil Forsberg. Der an der Leiste verletzte Schwede steht dem Team frühestens nach der Länderspielpause wieder zur Verfügung.