AS Monaco vor Trainerwechsel - Henry soll Jardim ersetzen

Monaco Bei Borussia Dortmunds Champions-League-Gegner AS Monaco steht Trainer Leonardo Jardim vor dem Aus. Wie die französische Sportzeitung "L'Equipe" berichtet, haben sich die russischen Club-Bosse bereits auf ein Ende der Zusammenarbeit mit dem Portugiesen festgelegt.

Als möglicher Nachfolger wird der frühere französische Stürmerstar Thierry Henry gehandelt. Aktuell ist der Ex-Torjäger als Co-Trainer beim WM-Dritten Belgien tätig. Die Monegassen, die in der vergangenen Woche in der Champions League 0:3 beim BVB verloren hatten, stehen in der französischen Ligue 1 mit sechs Punkten nur auf dem 18. Platz. In zwölf Pflichtspielen gab es in dieser Saison nur einen Sieg.

Jardim hatte 2014 das Traineramt in Monaco übernommen und den Club 2017 zur Meisterschaft und ins Halbfinale der Champions League geführt. Zahlreiche Spieler hatte der Coach in dieser Zeit zu internationale Stars geformt, wie etwa Kylian Mbappé, Benjamin Mendy, Bernardo Silva, Thomas Lemar oder Fabinho. Für mehr als 300 Millionen Euro waren die Spieler zu internationalen Top-Clubs gewechselt.

Der Coach besitzt bei der AS noch einen Vertrag bis 2020 und dürfte bei einer Auflösung des Kontraktes fürstlich entlohnt werden. Sein monatliches Gehalt soll sich auf 350.000 Euro belaufen.