Die Höhepunkte in den großen Auslandsligen am Wochenende

Berlin Trainer Jürgen Klopp will mit dem FC Liverpool im siebten Spiel den siebten Sieg. Die Reds müssen am Samstagabend allerdings beim FC Chelsea antreten.

Ist Real Madrid bald in der Krise und steht auch der FC Barcelona unter Druck? Mit einem Sieg im Lokalderby könnte Atlético Madrid den Champions-League-Sieger Real überholen. Auch in Rom kommt es zu einem brisanten Stadtduell.

ENGLAND: Trainer Jürgen Klopp will mit dem FC Liverpool am Samstag seine Super-Siegserie in der Premier League ausbauen und die Tabellenführung festigen. Die Reds müssen allerdings beim FC Chelsea antreten, der in dieser Saison auch noch nicht verloren hat. Meister Manchester City, derzeit auf dem zweiten Platz, hat zu Hause gegen den FC Brighton leichteres Spiel. Mesut Özil muss mit dem FC Arsenal auf der Hut sein, denn das Überraschungsteam des FC Watford - der Tabellenvierte - kommt ins Emirates-Stadion. Manchester United, das derzeit Schlagzeilen mit einem Machtkampf zwischen Coach José Mourinho und Mittelfeld-Ass Paul Pogba macht, ist bei West Ham United zu Gast.

ITALIEN: Das Spitzenspiel des 7. Spieltags wird zeigen, ob Juventus Turin wirklich schon jetzt keiner gefährden kann: Am Samstag trifft der Rekordmeister auf den Serie-A-Tabellenzweiten SSC Neapel. Das süditalienische Team von Ex-Bayern-Trainer Carlo Ancelotti wird alles geben, um die Truppe um Cristiano Ronaldo herauszufordern. Spannend wird es auch beim Hauptstadtduell zwischen AS Rom und Lazio. Der AC Mailand muss am Sonntag bei Sassuolo Calcio antreten. Der Club mit dem früheren Frankfurter Kevin-Prince Boateng liegt hinter Juve und Neapel überraschend auf Platz drei.

SPANIEN: Die Primera División steht am Wochenende ganz im Zeichen des Madrider Derbys. Nach der heftigen 0:3-Pleite beim FC Sevilla empfängt Toni Kroos mit Champions-League-Seriensieger Real Madrid am Samstagabend den Stadtrivalen Atlético. Mit einem Sieg könnte der derzeitige Tabellendritte Real am 7. Spieltag überholen - und die Königlichen in eine Krise schießen. Unter Druck steht auch Titelverteidiger FC Barcelona. Die Katalanen verloren zuletzt bei Schlusslicht Leganés mit 1:2. Lionel Messi, Marc-André ter Stegen und Co., die vor Real die Tabelle anführen, dürfen sich am Samstag gegen Athletic Bilbao keinen neuen Ausrutscher leisten.

FRANKREICH: Meister Paris Saint-Germain hat unter seinem deutschen Trainer Thomas Tuchel schon jetzt den besten Liga-Saisonstart in der Clubgeschichte hingelegt. In Nizza will das Hauptstadt-Team mit den deutschen Profis Julian Draxler und Thilo Kehrer am Samstag seine bislang makellose Siegesserie in der Ligue 1 fortsetzen. Für Olympique Lyon, am 23. Oktober Champions-League-Gegner von 1899 Hoffenheim, wäre alles andere als ein Sieg eine große Überraschung: Der Tabellenzweite der französischen Liga trifft auf den Vorletzten, den FC Nantes.