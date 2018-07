"Erstes hartes Training" - Ronaldo auf Turiner Rasen

Turin Mit seinem typischen Grinsen und zwei emporgestreckten Daumen: So dokumentierte Cristiano Ronaldo seinen ersten richtigen Arbeitstag bei Juventus Turin. "Erstes hartes Training. Arbeit gemacht", twitterte der 33-jährige Weltklassespieler.

Italiens Fußball-Rekordmeister zeigte den Portugiesen joggend auf dem Rasen neben seinen neuen Teamkollegen. Der von Real Madrid nach Italien gewechselte Ronaldo war am Sonntag zusammen mit seiner Familie in seiner neuen Heimat in Norditalien gelandet. Der Europameister hatte seinen neuen Verein die italienische Rekordsumme von 112 Millionen Euro gekostet.

Diese Investition bringt auch Bewegung in den Transfermarkt der Serie A. Ronaldos Noch-Teamkollege Gonzalo Higuaín soll Medienberichten zufolge zum AC Mailand wechseln, Verteidiger Mattia Caldara genauso. Im Gegenzug soll Verteidiger Leonardo Bonucci nach nur einem Jahr zu Juve zurückkehren. Nicht alle Juve-Fans sind mit dem bevorstehenden Higuaín-Abgang einverstanden, einige von ihnen kritisierten die Personalpolitik ihres Clubs in den sozialen Netzwerken.