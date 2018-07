Ronaldo nimmt Training bei Juventus Turin auf

Christiano Ronaldo nahm nach seinem Wechsel von Real Madrid zu Juventus Turin am Montag das Training auf. Foto: dpa

Turin Die Italien-Ära von Cristiano Ronaldo hat begonnen: Der Weltfußballer hat seine Arbeit beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin am Montag aufgenommen.

"CR7 ist angekommen", twitterte der Club und zeigte ein Video, wie der von Real Madrid gewechselte Superstar mit Sonnenbrille das Turiner Trainingszentrum betritt.

Der 33-Jährige war am Sonntag zusammen mit seiner Familie in seiner neuen Heimat in Norditalien gelandet - im "Stile Hollywoods", wie italienische Reporter bemerkten. Einige Fans konnten einen Blick auf den Modellathleten sowie dessen Freundin und Kinder erhaschen.

Beim ersten Training von Ronaldo sollten auch seine Sturmpartner Paulo Dybala und Gonzalo Higuaín sowie Ex-Bayern-Profi Douglas Costa dabei sein. Die deutschen Nationalspieler Sami Khedira und Emre Can werden den Portugiesen dagegen erst später begrüßen können. Sie weilen mit einem Großteil der Mannschaft derzeit auf US-Tour.

Sein Debüt im Juve-Trikot wird Ronaldo am 12. August geben. Dann tritt Italiens Meister im kleinen Ort Villar Perosa bei Turin zum traditionellen Testspiel gegen den eigenen Nachwuchs an. Die rund 5000 Eintrittskarten für das Spiel sind bereits ausverkauft. Das erste Meisterschaftsspiel bestreitet Juventus am 19. August bei Chievo Verona.