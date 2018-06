Rom (dpa) – Der italienische Erstligist Udinese Calcio hat den Spanier Julio Velázquez als neuen Trainer verpflichtet. Der 36-Jährige werde einen Dreijahresvertrag bekommen, teilte der norditalienische Club mit.

Udinese war in der vergangenen Saison unter drei verschiedenen Trainern in der Serie A auf Platz 14 gelandet. Velázquez war vorher Coach beim spanischen Zweitligisten Alcorcón in der Nähe von Madrid.