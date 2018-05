Wird Teamkollege von Lukas Podolski in Japan: Andres Iniesta. Foto: dpa

Im Team mit Podolski: Iniesta setzt Karriere in Japan fort

Barcelona/Tokio Der spanische Mittelfeldspieler Andres Iniesta wird seine Fußball-Karriere im Team von Lukas Podolski fortsetzen.

Der Regisseur, der am Sonntag nach 22 Spielzeiten den FC Barcelona verlassen hatte, bestätigte seinen Wechsel zum japanischen Verein Vissel Kobe, bei dem auch der frühere Kölner Nationalspieler unter Vertrag steht.

"Auf dem Weg zu meinem neuen Zuhause, mit meinem Freund Hiroshi Mikitani", schrieb Iniesta in seinem Twitter-Account mit einem Foto von ihm in einem Privatflugzeug mit Mikitani, dem Besitzer des japanischen Clubs. Der Geschäftsmann ist der Chef eines Online-Shops in Japan, für den auch der FC Barcelona auf seinem Trikot wirbt.

Der 34-jährige Star der spansichen Weltmeistermannschaft von 2010 holte mit dem FC Barcelona in 22 Jahren insgesamt 32 Titel, gewann viermal die Champions League. Podolski hatte schon zuvor seine Freude darüber kundgetan, künftig mit Iniesta zu spielen. "Iniesta ist ein großartiger Spieler, einer von denen, die man in jeder Mannschaft haben möchte", sagte der ehemalige deutsche Nationalspieler.