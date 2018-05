Liverpool nach 4:0-Sieg wieder in der Champions League

Liverpool Jürgen Klopp spielt mit dem FC Liverpool auch in der kommenden Saison in der Champions League. Die Reds, die am 26. Mai im Finale von Kiew auf Real Madrid treffen, deklassierten zu Hause mit 4:0 (2:0) den Aufsteiger Brighton & Hove Albion.

Liverpool beendet die Premier-League-Saison mit 75 Punkten auf Platz vier, der zur Teilnahme an der Fußball-Königsklasse berechtigt.

Mohamed Salah (26. Minute), Dejan Lovren (40.), Dominic Solanke (53.) und Andrew Robertson (85.) trafen für Klopps Mannschaft, die auch mit einer Niederlage unter den ersten Vier geblieben wäre, weil der FC Chelsea mit 0:3 (0:1) bei Newcastle United verlor. Die Blues, die im Vorjahr noch die Meisterschaft gefeiert hatten, beenden die Saison auf dem fünften Platz und starten in der Europa League.

Swansea City muss als dritte Mannschaft nach West Bromwich Albion und Stoke City den Gang in die 2. Liga antreten. Die Swans, die am letzten Spieltag einen hohen Sieg benötigt hätten, verloren zu Hause mit 1:2 (1:2) gegen Stoke, das bereits vorher abgestiegen war.

Das schon als Meister feststehende Manchester City siegte durch ein spätes Tor von Gabriel Jesus (94.) mit 1:0 (0:0) beim FC Southampton. Die Mannschaft des früheren Bayern-Trainers Pep Guardiola erreichte damit als erstes Premier-League-Team die 100-Punkte-Marke.