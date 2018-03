Timo Werner unkt: FC Bayern nach England auslagern

Leipzig Fußball-Nationalstürmer Timo Werner hat bekräftigt, auch in der nächsten Saison bei RB Leipzig spielen zu wollen.

"Es ist ja so, dass ich noch bis 2020 Vertrag habe, und unser Sportdirektor auch ganz klar gesagt hat, dass ich nächste Saison hier spielen werde. Ich fühle mich hier wohl. Und zudem ist es nach einer WM - insofern ich denn dabei sein darf - auch immer sehr schwer, zu einem neuen Verein zu kommen und sich da direkt richtig rein- und zurechtzufinden", sagte Werner der "Bild".

In der Diskussion um die fehlende Spannung in der Fußball-Bundesliga verblüffte der 22-Jährige mit einem nicht ganz ernst gemeinten Vorschlag. "Wenn man die Bayern mal wegnehmen würde, zum Beispiel mal nach England verlagern würde, dann wäre es ja eine sehr spannende Liga und ein sehr spannendes Titelrennen", sagte Werner. "Ich fand es gut, wie wir letztes Jahr mithalten konnten. Das Jahr davor haben es die Dortmunder geschafft. Aber auf Dauer sind die Bayern zu stark, da wird es sehr schwer bis unmöglich gegen sie."

Vor dem nächsten Bundesligaspiel, ausgerechnet gegen die Münchner Bayern am Sonntag, müssen die Leipziger am Donnerstag beim FC Zenit St. Petersburg antreten. Nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel in der Red Bull Arena reicht der Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl bereits ein Remis für den erstmaligen Einzug in die Runde der besten Acht. Die Bayern wollen nach der Champions-League-Partie in Istanbul ihre 28. Meisterschaft schon in Leipzig vorzeitig unter Dach und Fach bringen.