HSV entscheidet am Montag über Hollerbach - Kandidat Titz

Trainer Bernd Hollerbach stand am Sonntagmittag auf dem Trainingsplatz und redete. Seine Zuhörer: der Mannschaftsrat Aaron Hunt, Christian Mathenia, Gotoku Sakai und Kyriakos Papadopoulos. Ab und an redeten auch die Spieler, und Hollerbach hörte zu. Nach 14 Minuten war alles gesagt, was es nach dem...