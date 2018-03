AC Florenz gedenkt Astori bei Spiel gegen Benevento

Florenz Beim ersten Liga-Spiel nach dem Tod des italienischen Fußball-Profis Davide Astori vor einer Woche hat der AC Florenz erneut seines verstorbenen Kapitäns gedacht.

Die Spieler trugen beim Aufwärmen vor der Partie gegen Benevento in Florenz Trikots mit Astoris Nummer 13. Vor dem Anpfiff wurde eine Schweigeminute abgehalten, in der sich alle 22 Spieler auf dem Platz umarmten. Fans ließen Luftballons in den Vereinsfarben steigen. Florenz entschied die Partie mit 1:0 (1:0) für sich.

Der 31-jährige Astori war vor einer Woche tot in seinem Hotelzimmer in Udine aufgefunden worden. Erkenntnissen der Obduktion zufolge starb er an einem Herzstillstand.