Zenit St. Petersburg vor Europa-League-Spiel in Leipzig 0:0

St. Petersburg Vor dem Europa-League-Achtelfinale gegen RB Leipzig ist Zenit St. Petersburg in der russischen Fußball-Liga nicht über ein enttäuschendes Heim-Unentschieden hinausgekommen.

Nach dem 0:0 gegen den Tabellen-13. Amkar Perm belegt Zenit Platz drei und hat sieben Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Lokomotive Moskau, der erst am Sonntag spielt. Die Gastgeber waren am Ende mit dem Unentschieden gut bedient, weil Alexander Jerochin (67.) und Domenico Criscito (90.+4) jeweils die Gelb-Rote Karte sahen. Das Achtelfinal-Hinspiel von St. Petersburg in Leipzig findet am Donnerstag statt, das Rückspiel eine Woche später im WM-Spielort.