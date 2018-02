Real Madrid löst Pflichtaufgabe - Ronaldo trifft doppelt

Madrid Ohne den weiter angeschlagenen Toni Kroos hat Real Madrid die Pflichtaufgabe in der Primera Division souverän gelöst.

Gegen Deportivo Alaves kamen die Königlichen im heimischen Estadio Santiago Bernabeu zu einem 4:0 (1:0)-Erfolg. Cristiano Ronaldo (44./61.) traf doppelt. Dazwischen hatte Gareth Bale (46.) auf 2:0 erhöht. Der Waliser stand in der Startformation, nachdem er zuletzt zwei Mal auf der Bank Platz nehmen musste. Den Schlusspunkt setze der Franzose Karim Benzema per Foulelfmeter (89.). Der deutsche Fußball-Nationalspieler Kroos laboriert weiter an einer Bänderdehnung im Knie aus dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain (3:1).