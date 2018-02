Bergamo vor Duell mit BVB nur 1:1 gegen Crotone

Crotone Borussia Dortmunds Europa-League-Gegner Atalanta Bergamo hat fünf Tage vor dem Hinspiel im Sechzehntelfinale beim BVB in der Serie A eine Niederlage nur knapp verhindert.

Mit seinem Tor zwei Minuten vor Schluss rettete José Palomino den Norditalienern im Auswärtsspiel beim FC Crotone beim 1:1 (0:0) immerhin einen Punkt. Rolando Mandragora hatte die Gastgeber zuvor am Samstag in Führung gebracht (80.). In der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse liegt Bergamo auf dem achten Platz, Crotone ist Siebzehnter.