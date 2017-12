"Marios großer Traum": BVB-Spieler Götze stellt eigenes Kinderbuch vor

WM-Held Mario Götze ist unter die Autoren gegangen. Der Fußball-Nationalspieler von Borussia Dortmund stellte sein Kinderbuch "Marios großer Traum" am Montagabend in einer persönlichen Lesung mit Autogrammstunde für 25 Viertklässler im Deutschen Fußballmuseum vor. "Ich habe dem Fußball so viel zu...