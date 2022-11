Argentinien auf Rekordkurs zur WM: 36. Spiel ohne Niederlage

Angeführt von Kapitän Lionel Messi hat Titel-Mitfavorit Argentinien das letzte Testspiel vor der Fußball-Weltmeisterschaft klar gewonnen.

Die Albiceleste ist nach dem 5:0 (4:0) in Abu Dhabi gegen die Vereinigten Arabischen Emirate seit 36 Spielen ungeschlagen. Mit einer weiteren Partie ohne Niederlage würden die Argentinier den Rekord von 37 ungeschlagenen Spielen in Folge von Italien einstellen.

Die Squadra Azzurra, die nicht die Qualifikation für die WM-Endrunde in Katar geschafft hatte, war von Oktober 2018 an rund drei Jahre ungeschlagen geblieben. Die Argentinier kassierten ihre bis dato letzte Niederlage im Juli 2019.

Gegen die Vereinigten Arabischen Emirate, trainiert vom Argentinier Rodolfo Arruabarrena, gelang Julian Alvarez auf Vorlage von Messi die Führung in der 17. Minute, Angel di Maria (25./36.) mit einem sehenswerten Doppelpack und Messi (44.) mit einem Rechtsschuss in den Winkel erhöhten vor der Pause. Danach traf noch Joaquín Correa (60.). Die Argentinier treten bei ihrem WM-Auftakt am 22. November gegen Saudi-Arabien an, weitere Gruppengegner sind Mexiko und Polen.