Suárez zweifelt an schneller Genesung von Cavani

Nischni Nowgorod Uruguays Stürmerstar Luis Suárez hat Zweifel an der rechtzeitigen Genesung seines Sturmpartners Edinson Cavani zum WM-Viertelfinale gegen Frankreich am Freitag.

"Es ist kompliziert, weil es nicht einfach ist, eine Verletzung zu haben. Dass er nur wenige Tage Zeit hat, könnte die Genesung noch schwieriger machen", sagte der Fußball-Profi des FC Barcelona im Trainingscamp der Uruguayer in Nischni Nowgorod. "Der Wunsch und die Anstrengungen sind da, aber es hängt nicht nur von ihm ab", ergänzte Suárez.

Cavani hatte sich beim 2:1-Sieg im Achtelfinale der WM in Russland gegen Portugal an der Wade verletzt und konnte noch nicht mit der Mannschaft trainieren. Stattdessen setzte er sein Rehabilitationsprogramm fort.

"Jeder weiß, welche Bedeutung Edi für die Mannschaft hat", sagte Suárez über Cavani, der mit bislang drei Treffern Uruguays Top-Torschütze bei dieser WM ist. "Er ist wichtig als Spieler mit seiner Klasse und wegen dem, was er in all seinen Spielen für die Nationalmannschaft gezeigt hat."