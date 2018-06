Rostow am Don Deutschlands letzter WM-Gruppengegner Südkorea muss im Spiel am Mittwoch in Kasan (16.00 Uhr MESZ) gegen den Weltmeister vermutlich auf seinen Kapitän Sung-Yueng Ki verzichten.

Der 104-malige Nationalspieler von Swansea City erlitt beim 1:2 am Samstag gegen Mexiko eine Verletzung am Fuß und verließ das Stadion in Rostow am Dom an Krücken. Ein Verbandssprecher erklärte, man wisse noch nicht genau, um welche Verletzung es sich handele und wie lange Ki ausfalle.