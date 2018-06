Tabellenrechner: Uruguay gegen Russland um Platz eins

Moskau In der Gruppe A stehen beide Achtelfinalisten schon fest.

Im Duell von Uruguay mit Gastgeber Russland geht es am Montag (16.00 Uhr MESZ) in Samara um den Gruppensieg, im Spiel zwischen Saudi-Arabien und Ägypten in Wolgograd (16.00 Uhr MESZ/ZDFinfo) nur noch um die Ehre.

RUSSLAND (8:1 Tore, 6 Punkte) wird Gruppensieger

- mit einem Sieg oder Unentschieden gegen Uruguay.

URUGUAY (2:0 Tore, 6 Punkte) wird Gruppensieger

- mit einem Sieg gegen Russland.

ÄGYPTEN (1:4 Tore, 0 Punkte) ist bereits ausgeschieden

SAUDI-ARABIEN (0:6 Tore, 0 Punkte) ist bereits ausgeschieden