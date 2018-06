Sebastian Rudy mit Verdacht auf Nasenbeinbruch

WM-Debütant Sebastian Rudy hat sich im Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Schweden wohl einen Nasenbeinbruch zugezogen.

"Er hat sich, glaube ich, die Nase gebrochen", sagte Bundestrainer Joachim Löw nach dem 2:1 (0:1)-Sieg gegen Schweden in Sotschi in der ARD. Der Profi des FC Bayern München, der im defensiven Mittelfeld Sami Khedira ersetzt hatte, wurde bei einem Zweikampf unabsichtlich im Gesicht getroffen und musste in der 30. Minute stark blutend ausgewechselt werden. Für ihn kam Ilkay Gündogan. Löw hofft dennoch auf einen Einsatz Rudys im dritten Gruppenspiel gegen Südkorea am 27. Juni.