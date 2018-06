Engländer selbstbewusst - Kane: "Will die WM gewinnen"

Wolgograd Die WM-Erwartungen in England sind nach der Enttäuschung vergangener Turniere zwar niedrig. Dennoch strotzen Kane und Co. nur so vor Selbstbewusstsein. Ein Sieg im Auftaktspiel ist fast schon Pflicht, um weiterzukommen. Doch auch Gegner Tunesien ist hochmotiviert.