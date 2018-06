Japaner wollen gegen Kolumbien Revanche

Kasan Japans Nationalmannschaft will im WM-Auftaktspiel gegen Kolumbien Revanche nehmen für die 1:4-Niederlage gegen die Cafeteros bei der Fußball-WM 2014.

"Wir haben vier Jahre lang unter diesem Spiel gelitten", sagte Torhüter Eiji Kawashima mit Blick auf die letzte Vorrunden-Partie in Brasilien. Die Niederlage hatte damals das Aus der Japaner als Gruppenletzter besiegelt. "Dieses Mal müssen wir uns selbst beweisen, dass wir es besser können", sagte Kawashima.

Japan startet am 19. Juni gegen Kolumbien in die WM in Russland. Weitere Gegner in der Gruppe H sind Polen und Senegal. Ziel der Samurai Blue ist es, bei ihrer sechsten WM-Teilnahme zum dritten Mal das Achtelfinale zu erreichen. Gegen Kolumbien erwartet der 35 Jahre alte Routinier Kawashima eine enge Partie. "Sie haben sehr viel Talent. Sie haben mit Falcao einen Torjäger und mit James Rodríguez einen Spielmacher", sagte er mit Blick auf den Stürmer von AS Monaco und den Mittelfeldspieler vom FC Bayern.