Neymar nimmt Training mit Nationalmannschaft auf

Teresópolis Brasiliens Stürmerstar Neymar hat nach seiner Fußverletzung das Training mit der Nationalmannschaft aufgenommen.

Gemeinsam mit seinen Teamkollegen Gabriel Jesús und Danilo arbeitete er auf der Sportanlage Granja Comary bei Teresópolis im Bundesstaat Rio de Janeiro etwa eine Stunde mit dem Ball. Nach einem Mittelfußbruch war der teuerste Spieler der Welt Anfang März operiert worden. Bei der Trainingseinheit am Dienstag war von der Verletzung zunächst nichts mehr zu bemerken. Ob der Profi von Paris St. Germain bei der Weltmeisterschaft in Russland bereits wieder topfit ist, bleibt allerdings unklar.

Möglicherweise lässt Brasiliens Nationalcoach seinen Star schon beim Freundschaftsspiel gegen Kroatien am 3. Juni in Liverpool ein paar Minuten spielen. Am Mittwoch beginnt die Seleção offiziell mit ihrem Training in Comary. Am 27. Mai reist das Team nach London, wo es seine Vorbereitung auf die WM fortsetzt.