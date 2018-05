Tickets, Einreise und TV: Das WM-Wissen für den Fan

Eine Lenin-Statue vor dem Luschnikistadion in Moskau. Foto: dpa

Für viele Fußball-Fans ist der Besuch der WM in Russland eine Reise ins Ungewisse. Doch einige Vorbereitung erleichtert den Trip in das Land des flächenmäßig größten Gastgebers einer Fußball-Weltmeisterschaft. Die wichtigsten Antworten - auch für die Anhänger, die daheim bleiben.

Weshalb findet die WM überhaupt in Russland statt?

Russland erhielt die Weltmeisterschaft im Zuge der skandalumtosten Doppelvergabe vor acht Jahren, bei der zudem die WM 2022 nach Katar ging. Im Untersuchungsbericht von FIFA-Chefermittler Michael Garcia wurden zwar keine gravierenden Verstöße der Russen dokumentiert. Allerdings waren die Computer des Bewerbungskomitees zum Zeitpunkt der Untersuchung bereits zerstört. Notiert wurden Geschenke und Annehmlichkeiten wie Kreml- und Ballettbesuche für FIFA-Wahlmänner und deren Familien. Diese seien aber nicht per se durch den FIFA-Verhaltenskodex verboten gewesen.

Komme ich noch an Tickets?

Anfang Mai waren nach Angaben der Organisatoren nur noch wenig Tickets zu haben. Mehr als 2,3 Millionen Karten und damit 89 Prozent des Gesamtangebots seien verkauft. Zeitweise sind keine Plätze mehr auf der FIFA-Internetseite verfügbar. Es kann allerdings sein, dass noch Tickets zurückgegeben und dort wieder angeboten werden, dann ist schnelles Handeln gefragt.

Was müssen die Fans bei der Einreise beachten?

Sofern sie eine Fan-ID haben, brauchen die Besucher nur einen gültigen Reisepass. Die ID, die nach dem Ticketkauf beantragt werden muss, ersetzt das sonst notwendige Visum für Russland. Der Einreise sollte mit dem Fan-Pass nichts im Weg stehen. Vorsicht ist jedoch bei der Weiterreise innerhalb Russlands geboten: Vor Abzocke durch Taxifahrer werden die Einreisenden gewarnt, besonders zu WM-Zeiten schlagen die Fahrer schon mal beim Preis ordentlich drauf. Bewährt haben sich Taxi-Apps, die auch auf Englisch funktionieren und vorab einen fixen Fahrpreis angeben.

Wie können Fans sonst in Russland reisen?

Die Fan-ID ist hier ebenfalls sehr nützlich: WM-Besucher können damit kostenlos die Sonderzüge zwischen den Austragungsorten der Spiele nutzen. Plätze sollten jedoch vorher reserviert werden, da das Kontingent nach Angaben der russischen Bahn begrenzt ist. Am Spieltag ist damit der öffentliche Nahverkehr auf den Linien zum Stadion gratis.

Ist Russland gefährlich?

Nicht unbedingt, vor allem wenn man ein paar Regeln einhält. Die Fans sollten immer ihren Pass oder mindestens eine Kopie mit sich tragen, um sich ausweisen zu können. Besonders wichtig ist die Registrierung beim Meldeamt, die für alle Reisenden Pflicht ist. Sie muss innerhalb von drei Tagen nach der Einreise erfolgen. Aber keine Sorge: Dafür ist das Hotel beziehungsweise der Gastgeber zuständig. Die Polizei kontrolliert zur WM-Zeit verstärkt diese Dokumente.

Sollte man von den Beamten aufgehalten und befragt werden, hat ein Ausländer das Recht auf einen Dolmetscher, bestätigen russische Juristen. Weil das jedoch mit Mühe und Zeit verbunden ist, verzichten viele Beamte in der Regel auf eine weitere Befragung. Von Schmiergeld sollte man auf jeden Fall Abstand nehmen - auch wenn Gerüchte kursieren, dass das bei Behördenfragen hilfreich sein könnte.

Wie kann ich mich verständigen, wenn ich kein Russisch kann?

In den WM-Städten lotsen Tausende freiwillige Helfer mit Englisch-Kenntnissen die ausländischen Fans durch die Innenstadt, in den Flughäfen und U-Bahnen werden wichtige Ansagen auch zweisprachig angekündigt und ausgeschildert. Russland hat auch für das Mega-Event nachgelegt: Taxifahrer und Polizisten wurden laut Medienberichten zu Englischkursen verdonnert, in Metro-Stationen wurden extra Mitarbeiter mit Fremdsprachenkenntnissen angestellt. Zudem gelten Russen als sehr hilfsbereit.

Ich habe meinen Pass verloren, wurde ausgeraubt oder bin schwer krank. Was soll ich tun?

Bei Härtefällen hilft die deutsche Botschaft, sie hat Vertretungen in den WM-Städten Moskau, St. Petersburg, Kaliningrad und Jekaterinburg. Das sollte aber die Ausnahme bleiben. Die russischen Behörden sind erste Anlaufstellen und helfen im Notfall weiter, man sollte jedoch etwas Geduld für die russische Bürokratie mitbringen. Bei Krankheit gibt es in großen Städten moderne Krankenhäuser und Privatkliniken. Es muss jedoch direkt bezahlt werden.

Wo kann ich die WM in Deutschland live sehen?

Die Übertragungsrechte haben sich ARD, ZDF und Bezahlsender Sky gesichert. Die öffentlich-rechtlichen Sender zeigen alle 64 Partien des Turniers, das Finale ist im ZDF zu sehen. Zudem werden im Zweiten auch das erste deutsche Gruppenspiel gegen Mexiko, die dritte Partie gegen Südkorea und ein mögliches deutsches Viertelfinale übertragen. Die ARD sendet das zweite Vorrundenspiel der Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw gegen Schweden und ein mögliches Achtel- und Halbfinale. Bei Sky sind in Ultra-HD 25 Partien zu sehen, darunter beide Halbfinals und das Finale in Moskau.