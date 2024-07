Bad Häring. Die Blau-Gelben setzen kurzfristig ein drittes Testspiel im Zuge des Trainingslagers in Österreich an. Die Basel-Partie wird verschoben.

Das Trainingslager von Eintracht Braunschweig im österreichischen Bad Häring ist wenige Tage alt. Seit Samstag feilen Trainer Daniel Scherning und die Blau-Gelben an der richtigen Form für die kommende Zweitliga-Saison. Dafür braucht‘s freilich auch Testspiele. Zwei davon standen für die Zeit in der Alpenrepublik bereits fest. Mittlerweile haben die Löwen ein drittes vereinbart.

Eintracht Braunschweig testet gegen Panathinaikos Athen

Und der Gegner ist namhaft. Am Samstag, 6. Juli, treten die Braunschweiger von 17 Uhr an gegen Panathinaikos Athen an. Das Duell mit dem griechischen Erstligisten wird in der MGG Arena in Grödig ausgetragen. Für die Eintracht bedeutet das eine zusätzliche logistische Belastung. Von Bad Häring bis zum Testspielort dauert die Reise mit dem Auto zwischen anderthalb und zwei Stunden. Den Mannschaftsbus wird Fahrer Christian Skolik noch etwas länger durch die Landschaft kurbeln müssen.

Der Name des Gegners ist wohl jedem Sportfan ein Begriff. 20 Mal gewann Panathinaikos bereits die griechische Meisterschaft. Der bislang letzte Titel datiert allerdings aus dem Jahr 2010. Hierzulande bekannte Spieler aus dem aktuellen Kader sind der ehemalige Leverkusener Tin Jedvaj oder der Ex-Bremer Laszlo Kleinheisler.

Test gegen den FC Basel verschoben

Die Vereinbarung des Kräftemessens mit dem Tabellenvierten der Vorsaison gestaltete dem Vernehmen nach sich als etwas zäh. Eigentlich sollte am 6. Juli der Test gegen den FC Basel steigen. Scherning aber wollte im Zuge des Trainingslagers gerne ein drittes Mal testen. Nach einigem organisatorischen Hin und Her fand sich schließlich eine Lösung.

Das Spiel gegen Basel wurde schon vor einigen Tagen auf den 5. Juli (15 Uhr) verschoben. Auch deshalb klappte es mit der Partie gegen die Griechen doch noch. Zunächst aber steht noch eine andere Aufgabe an. Am 2. Juli geht‘s für die Blau-Gelben von 18 Uhr an gegen den Schweizer Erstligisten FC Winterthur. Das Testspiel gibt‘s bei uns im Livestream zu sehen.

