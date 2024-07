Braunschweig. Der 20-Jährige stopft bei den Braunschweigern eine Kaderlücke. Zuletzt spielte er in der Europa League sogar gegen Jürgen Klopps Liverpool.

Eintracht Braunschweig schließt eine weitere Lücke im Kader. Für die rechte Schiene kommt Sanoussy Ba von RB Leipzig zum Fußball-Zweitligisten. Den Wechsel des 20 Jahre alten Flügelspielers gab der Klub am Montagnachmittag bekannt. Ba hat einen Vertrag bis 2027 unterzeichnet und am Montag bereits mit seinen neuen Teamkollegen im Trainingslager in Bad Häring zusammen gearbeitet.

In der abgelaufenen Saison war Ba von den Leipzigern an den Linzer ASK ausgeliehen gewesen. In der ersten österreichischen Liga kam er elfmal zum Einsatz. Zudem spielte er sogar international. In den Europa-League-Partien gegen Toulouse (0:1) und Liverpool (1:3) war Ba im Einsatz. Zwar jeweils nur zwei Minuten, aber den Einsatz gegen Jürgen Klopps Weltauswahl kann ihm keiner mehr nehmen. 16 Mal war Ba für den LASK insgesamt im Einsatz, zumeist in Teilzeit.

Sanoussy Ba wurde mit RB Leipzig DFB-Pokalsieger

Auch für die Profi-Mannschaft der Leipziger stand er bereits auf dem Rasen. In der Saison 2022/2023 wurde er von Trainer Marco Rose einmal in der Bundesliga (beim 3:1 gegen Hoffenheim) und zweimal im DFB-Pokal eingewechselt (in der ersten Runde gegen Teutonia Hamburg sowie in der zweiten Runde gegen den HSV). Da die Leipziger in dieser Saison den Cup gewannen, ist Ba offiziell Pokalsieger.

Dennoch reichte es noch nicht für den endgültigen Durchbruch bei RB. Daher die Leihe zum LASK und nun der Transfer zur Eintracht. „Sanoussy wurde in Leipzig hervorragend ausgebildet und kommt trotz seines jungen Alters bereits auf Spielzeit im Herrenfußball“, lobt Benjamin Kessel. Der Sportdirektor schließt damit die Kaderlücke auf der rechten Seite, auf der es bisher mit Marvin Rittmüller nur einen Akteur gegeben hat. „Sanoussy ist genau die Komponente, die wir gesucht haben. Mit seiner großen Dynamik und seiner Offensivfreude ist er zudem ein Spieler, in dem wir viel Entwicklungspotential sehen“, so Kessel.

