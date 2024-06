Charakteristika des neuen Heimtrikot der Eintracht Braunschweig

• Besticktes Wovenlogo auf der Brust• Gestickter blauer Puma auf Brust und beiden Ärmeln• Blauer V-förmiger Halsausschnitt• Blaue Ärmelbündchen• An beiden Seiten eingenähte blaue Farbakzente in Form von blau-gelben Fahnen• Wir sind Eintracht. – Schriftzug im Nacken• Beinhaltet recyceltes Material• Schriftzug von Hauptsponsor BRAWO GROUP in Blau auf der Brust • DRYCELL-TechnologieBesticktes Wovenlogo auf der Brust• Gestickter blauer Puma auf Brust und beiden Ärmeln• Blauer V-förmiger Halsausschnitt• Blaue Ärmelbündchen• An beiden Seiten eingenähte blaue Farbakzente in Form von blau-gelben Fahnen• Wir sind Eintracht. – Schriftzug im Nacken• Beinhaltet recyceltes Material• Schriftzug von Hauptsponsor BRAWO GROUP in Blau auf der Brust • DRYCELL-Technologie

Das Heimtrikot ist in den Größen S bis 3XL für 79,95 Euro und in den Größen 92 bis 176 für 69,95 Euro im Stadion-Fanshop sowie im Online-Shop erhältlich, so der Verein in seiner Mitteilung.