Braunschweig. Es geht Schlag auf Schlag bei den Blau-Gelben. Der Zweitligist holt noch einen Außenbahnspieler. Das könnte Auswirkungen auf die Konkurrenten haben.

Die Mühlen mahlen im Moment fleißig bei Eintracht Braunschweig. Gerade erst hat der Fußball-Zweitligist mit der Brawo Group einen neuen Hauptsponsoren-Deal eingesackt. Sieben neue Spieler sind auch schon unter Vertrag. Und nun folgt der achte. Die Blau-Gelben vermeldeten am Freitag die Verpflichtung von Fabio di Michele Sanchez. Der Linksverteidiger kommt ablösefrei von Drittligist 1. FC Saarbrücken an die Hamburger Straße.

Moment mal. Noch ein Linksverteidiger? Mit Leon Bell Bell haben die Löwen gerade erst einen Spieler für diese Position unter Vertrag genommen. Winterneuzugang Anderson Lucoqui stand bereits im Aufgebot. Nun stößt noch di Michele Sanchez dazu. Der Konkurrenzkampf wird dadurch noch einmal verschärft. Der 27-jährige Bell Bell gilt als Favorit für die Startelf. Lucoqui dagegen hat in der Vorsaison zwar hier und da sein Potenzial aufblitzen lassen. Zuletzt hinterließ der 26-Jährige aber eher einen durchwachsenen Eindruck.

Was die Verpflichtung von Fabio di Michele Sanchez für die Konkurrenz bedeutet

Die Neuverpflichtung jedenfalls könnte durchaus Einfluss auf die Zukunft Lucoquis haben. „Wir sehen in ihm einen starken Herausforderer auf der linken Seite mit Dynamik und Offensivdrang“, sagt Eintrachts Sportdirektor Benjamin Kessel zur Verpflichtung von di Michele Sanchez, „zudem bringt er die nötige Robustheit mit, um den Sprung in die 2. Bundesliga zu schaffen“. Allerdings hat di Michele Sanchez bislang noch keine Zweitligaluft eingeatmet. In der abgelaufenen Spielzeit lief er 33 Mal in Liga 3 auf.

Er ist aber auch erst 21 Jahre alt – und damit deutlich jünger als seine Konkurrenten. Und außerdem: Saarbrücken? Da war doch was. Richtig. Der Drittligist hat in der Vorsaison den DFB-Pokal aufgemischt, schaffte es bis ins Halbfinale. Unter anderem hatte das Team großen Anteil daran, dass der FC Bayern München in diesem Jahr mal ausnahmsweise keinen Titel holte. In der 2. Runde war nämlich gegen Saarbrücken Schluss – und di Michele Sanchez war 67 Minuten lang mit dabei.

Eintracht Braunschweig bekommt einen Spieler mit Auslandserfahrung

Der 1,80-Meter-Mann ist zwar noch jung in Jahren, hat aber durchaus schon Erfahrung vorzuweisen. In der Saison 2022/23 lief er in den Niederlanden für NAC Breda auf. Und so ein Auslandsaufenthalt lässt reifen. In der zweithöchsten Spielklasse absolvierte der Außenbahnspieler 17 Partien. Zuvor hat er die Jugendabteilung des VfL Wolfsburg sozusagen durchgespielt.

Die Wolfsburger sind bekannt für eine starke Jugendarbeit. Dementsprechend habe Eintrachts Neuer dort „eine sehr gute Ausbildung“ genossen, meint Kessel. Die Nachwuchsförderung beim VfL ist zwar gut. Dafür ist‘s mit der Durchlässigkeit so eine Sache. Bei den Bundesliga-Profis konnte sich di Michele Sanchez nicht durchsetzen.

Eintracht fährt klares Konzept

Weiterentwicklung steht für den 21-Jährigen ganz oben auf der Agenda. Dafür wollen die Braunschweiger jungen Talenten eine Bühne bieten. Die aktuelle Transferperiode ist dafür Beleg genug. Mit Max Marie und Sidney Raebiger (beide 19) haben Kessel und Co bereits zwei weitere Perspektivspieler verpflichtet. Auch Innenverteidiger Kevin Ehlers ist erst 23 Jahre alt. Der Blick geht in Richtung Nachhaltigkeit.

Aus den bisherigen Transferaktivitäten lässt sich daher eine klare Handschrift ableiten. Ergänzt wird das Spektrum der Neuzugänge von erfahreneren Spielern wie Bell Bell oder Sven Köhler. Auch die gehören mit ihren 27 Jahren aber noch längst nicht zum alten Eisen. Wie am Ende der sportliche Ertrag dieser Taktik aussehen wird, muss sich erst noch zeigen. Die Ausrichtung aber wirkt klarer als in den Vorjahren – und die Mühlen mahlen fleißig an der Hamburger Straße.

