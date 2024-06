Das Heimtrikot der Saison 2016/17: Eintracht Braunschweig tritt erneut ganz in Gelb an. Die zwei Besonderheiten diesmal: Über die Schultern zieht sich ein abgesetzter, hellblauer Streifen – V-Ausschnitt und Ärmelbund sind in derselben Farbe gehalten. Und: Die Spieler tragen ein Sonderwappen auf der Brust, um an 50 Jahre Meisterschaft zu erinnern. Dazu getragen werden blaue Hosen und gelbe Stutzen. Ausrüster: Nike. Sponsor: Seat. Im Bild: Onel Hernández bejubelt seinen Treffer. © BestPixels.de | Florian Kleinschmidt