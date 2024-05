Braunschweig. Sowohl bei Eintracht Braunschweig als auch in Lübeck erlebte der Mittelfeldspieler einen unrühmlichen Abschied. Das sagt Boland zum VfB-Aus.

Die Saison stand kurz vor ihrem Ende, die Sommerpause lockte schon. Da erlebte Mirko Boland ein Déjà-vu. Aber keines der angenehmen Art, das für ein wohliges Verblüffen sorgt. Sondern eines, auf das der Fußball-Profi sicher gerne verzichtet hätte. „Ich hätte nicht gedacht, dass mir so etwas zweimal in meiner Karriere passieren würde“, sagt der 37-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung.

Was geschehen war? Boland wurde beim VfB Lübeck verabschiedet. So weit, so gewöhnlich. Allerdings hatte der Mittelfeldspieler erst wenige Tage vor dem finalen Saisonspiel gegen Rot-Weiss Essen davon erfahren. „Ich war im Abschlusstraining gar nicht richtig anwesend. Da gehen dir tausend Dinge durch den Kopf, wie es weitergehen soll. Vor allem, weil in den Wochen vorher in eine komplett andere Richtung mit mir kommuniziert wurde“, sagt Boland.

Den Abschied von Eintracht Braunschweig erfuhr Mirko Boland per App

Er und seine Familie hätten ob dieser Entscheidung „unter Schock“ gestanden. Denn eigentlich war Boland davon ausgegangen, dass er die Lübecker auch weiterhin unterstützen würde – und zwar auf dem Platz. Der Klub aber entschied sich, sportlich nicht weiter mit dem Routinier zu planen. Und diese Entscheidung kam offenbar ziemlich spontan.

Schon einmal steckte Boland in einer vergleichbaren Situation. Damals stand er noch in Diensten von Eintracht Braunschweig. Nach dem gleichermaßen bitteren wie auch unerwarteten Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga im Jahr 2018 wäre er gerne bei den Blau-Gelben geblieben. Genau wie weitere gestandene Profis hatte er die Bereitschaft signalisiert, den Weg in die 3. Liga mitzugehen, um den sportlichen Schaden zu beheben.

Studio Blau-Gelb: Daniel Scherning über die Kaderplanung und Pep-Guardiola-Vergleiche Studio Blau Gelb – Der Eintracht-Podcast

Mirko Boland hat Erfolg in Australien

Eintracht aber hatte andere Pläne. Und Boland war raus aus den Planungen. Erfahren hat er davon nicht einmal in einem persönlichen Gespräch, wie er in einer Dokumentation von Studio Blau-Gelb verrät. Die Information brummte per Push-Nachricht auf seinem Smartphone ein. Die Braunschweiger hatten in ihrer App verkündet, dass sich die Wege mit Boland trennen würden.

In Lübeck folgte nun sechs Jahre später der nächste Nackenschlag. Für die Eintracht hielt Boland in 307 Pflichtspielen die Knochen hin. Für den VfB waren es immerhin 144. Der gebürtige Reeser war bei beiden Klubs eine Identifikationsfigur – und hatte daher auf einen anderen Umgang gehofft.

Doch wer weiß, wofür‘s gut ist. Nach dem Aus bei den Löwen bekam Boland die Chance auf ein Auslands-Engagement. Mit Adelaide United wurde er zweimal australischer Pokalsieger. Dazu kommen lebensverändernde Erfahrungen in einem fremden Land. Ein Lebensabschnitt, den Boland und seine Familie nicht missen möchten. Mit der Eintracht hat der defensive Mittelfeldspieler mittlerweile seinen Frieden gefunden. Ende April bekam er im Eintracht-Stadion gemeinsam mit sieben früheren Weggefährten einen gebührenden Abschied. Wie es nun für ihn weitergeht, ist noch nicht entschieden. Eigentlich würden die Lübecker Boland gerne in anderer Funktion im Klub halten. Ob die Vorstellungen beider Seiten da auf einen Nenner gebracht werden können, muss sich noch zeigen.

Boland macht seinen Trainerschein

Eigentlich möchte er die Pötten noch nicht gegen die Slipper und den Fußballplatz noch nicht gegen den Bürostuhl eintauschen. Boland fühlt sich fit und möchte weiterspielen, auch wenn er gerade schon seinen Trainerschein macht. Und vor allem will er selbst entscheiden, wann Schluss ist. „Ich höre mir gerade Vieles und in jeglicher Richtung an. Ich will meinen Abschied planen. Ich möchte nicht, dass die Karriere so endet“, sagt er.

Diese Entscheidung will sich der defensive Mittelfeldspieler von keinem Klub komplett abnehmen lassen. Dass Mirko Boland noch einmal einen so unrühmlichen Abschied würde erdulden müssen, hätte er nicht gedacht. Aber wer weiß, wofür‘s am Ende gut ist ...

