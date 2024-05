Braunschweig. Immanuel Pherai verhalf den Blau-Gelben vor einem Jahr zum Klassenerhalt. Nun steht sein Länderspiel-Debüt bevor – aber nicht für die Niederlande.

Was hat rund 600.000 Einwohner, emanzipierte sich im Jahr 1975 von den Niederlanden und ist mit einer Fläche von 163.820 Quadratkilometern das kleinste unabhängige Land Südamerikas? Richtig: Suriname. Und diese winzige Republik im Nordosten des Kontinents hat für einen ehemaligen Spieler von Eintracht Braunschweig eine ganz besondere Bedeutung. Gemeint ist Immanuel Pherai.

Immanuel Pherai schoss Eintracht Braunschweig zum Klassenerhalt

Der Offensivspieler war in der Saison 2022/23 der technisch versierteste Spieler der Blau-Gelben. Mit neun Toren und fünf Vorlagen in 27 Spielen trug er entscheidend zum Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga bei. Und nun ist der 23-Jährige plötzlich Nationalspieler – von Suriname. Erstmals ist Pherai für die Landesauswahl nominiert worden. Am 6. Juni könnte er gegen St. Vincent/Grenadines in der WM-Qualifikation zu seinem Debüt kommen.

Klar, sicherlich hätte der Ex-Löwe lieber mit seinem Geburtsland bei der EM in Deutschland gekickt. In die Elftal der Niederlande zu rutschen, ist aber ungleich schwieriger. Für einen Zweitliga-Profi wahrscheinlich sogar nahezu unmöglich. Für die Oranje hatte Pherai von der U15 bis zur U19 alle Junioren-Nationalteams durchlaufen. 38 Mal trat er für die Niederlande an.

Länderspiel-Debüt mit weiteren Ex-Bundesliga-Profis?

Nun startet er für das Heimatland seines Vaters. Mit Pherai auf dem Platz des Franklin-Essed-Stadions in der surinamesischen Hauptstadt Paramaribo könnten dann übrigens noch zwei weitere Spieler stehen, die einst in Deutschland ihr Geld verdient haben. Virgil Misidjan, der früher für den 1. FC Nürnberg aktiv war, und Ex-Union-Berlin-Stürmer Sheraldo Becker gehören ebenfalls zum Aufgebot.

Nachdem Pherai die Eintracht im vergangenen Sommer für die festgeschriebene Ablösesumme von rund 750.000 Euro verlassen hatte, markierte er für den Hamburger SV in 31 Pflichtspielen vier Tore und fünf Vorlagen. Den angepeilten Aufstieg in die Bundesliga verpasste der HSV aber – wie immer eigentlich. In der kommenden Saison werden die Hamburger einen neuen Anlauf wagen. Zuvor aber könnte für Pherai mit dem Länderspiel-Debüt in einer A-Nationalmannschaft aber noch ein besonderer Moment anstehen.

