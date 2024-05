Braunschweig. Eintracht Braunschweigs Sportdirektor hatte eine ereignisreiche erste Zeit als Verantwortlicher. Im Saisonendspurt wagte er ein besonderes Risiko.

Wie sehr Benjamin Kessel an die Qualitäten seiner Mannschaft glaubte, beweist seine Urlaubsplanung. Der Sportdirektor Eintracht Braunschweigs hatte die erste familiäre Auszeit seit Monaten genau über das Wochenende gelegt, an dem die Relegationsspiele der 2. Fußball-Bundesliga steigen. Ohne Reiserücktrittsversicherung. Sein riskanter Plan ging auf. Eintracht hielt die Klasse, die Kessels konnten in den Urlaub düsen.

Nun unterscheidet sich der Urlaub eines Sportdirektors freilich vom Urlaub eines Sportjournalisten. Während Zweiterer das Smartphone auf dem Zimmer liegen lassen und sich um die Poolbar kümmern kann, muss Ersterer auch in der Sonne permanent erreichbar sein. Die Kaderzusammenstellung verlangt hohe Aufmerksamkeit und schnelle Entscheidungen.

Eintracht Braunschweig hat schon drei Neuzugänge geholt

Drei Neue haben die Braunschweiger für die Zweitliga-Mannschaft bereits klargemacht: Levente Szabó (24, Sturm, ablösefrei aus Ungarn), Kevin Ehlers (23, Abwehr, ablösefrei aus Dresden) und Max Marie (19, Mittelfeld, ablösefrei von St. Pauli II). Gerade Szabó könnte eine Soforthilfe werden. Ehlers, früher ein Riesentalent, dann häufig verletzt, hat das Zeug für eine Comeback-Story. Und Marie? Dem wird einiges zugetraut. Der wohl aussagekräftigste Transfer geschah aber eine Ebene tiefer: im Nachwuchsleistungszentrum.

Leon Herdes wechselt von Borussia Dortmunds U17 zu Eintrachts U19. Der 17-Jährige war Stammtorhüter in der gerade abgelaufenen Meistersaison der Schwarz-Gelben, er gilt als herausragendes Talent seines Jahrgangs. Insofern war das Erstaunen innerhalb der Fußballszene groß, dass ein solcher Spieler in Eintrachts NLZ wechselt, das in den vergangenen Jahren nicht unbedingt zu den schicksten Adressen der Republik gehörte. Wann hat es so einen Wechsel nach Braunschweig zuletzt gegeben? Wahrscheinlich noch gar nicht.

Benjamin Kessel hält sich zurück

Herdes soll die Entscheidung mit einem klaren langfristigen Plan der Verantwortlichen leichtgemacht worden sein, den es für ihn in Dortmund wohl nicht gab. Das hat viel mit Kessel zu tun, aber auch mit seinen Kollegen, die im Kubus an der Hamburger Straße eine Start-up-Mentalität unter Kumpels entwickelt haben. Marc Pfitzner als Co in Cheftrainerausbildung, Philipp Schmidt als Chefscout, Dennis Kruppke als Kaderplaner, Armin Causevic im NLZ, dazu Jasmin Fejzic als Torwarttrainer und viele andere unverbrauchte Kräfte, die neue Ideen und Strategien implantieren. Dass dank des neuen Pressesprechers Luca Podlech zudem frischer Wind durch die Medienabteilung weht, macht die Eintracht offener, nahbarer, jünger. Und damit interessanter.

Zurück zu Kessel, zurück zum letzten Heimspieltag dieser Saison. Da hatte es einen 1:0-Sieg seiner Eintracht gegeben, der für den vorzeitigen Klassenerhalt sorgte. Die Fans stürmten den Rasen, die Spieler feierten aus der VIP-Loge heraus ihren Erfolg. An die Mikrofone traten Trainer Daniel Scherning, Präsidentin Nicole Kumpis und Ermin Bicakcic. Der Routinier dankte erst den Fans und dann Kessel für dessen Mut, ihn aus der Vertragslosigkeit zurückgeholt zu haben. Und Kessel? Der hob aus der zweiten Reihe sein Getränk zum Gruß und ließ die anderen feiern.

Bei Eintracht steigen die Erwartungen

Er ist der stille Veränderer, den es nicht in die Öffentlichkeit drängt. Die Arbeitstage sind lang, die Ergebnisliste allerdings auch, was angesichts der parallel laufenden DFB-Management-Ausbildung bemerkenswert ist. Nach seiner ersten etwa halben Saison in der sportlichen Verantwortung des Klubs darf er sich und seinem Team auf die Schulter klopfen. Die Verpflichtungen von Bicakcic und Scherning stellten sich als goldrichtig heraus. Die Wintertransfers schlugen hingegen nicht ein. Hampus Finndell kam mit hohen Erwartungen und ging mit ziemlicher Enttäuschung. Kessel weiß auch: Die Schulterklopfer von heute sind morgen schon wertlos.

Kessel muss den Braunschweigern im Zusammenspiel mit Trainer Scherning ein neues Narrativ verpassen, eine neue Geschichte. Der Erfolg der abgelaufenen Saison war auch getragen von einer Jetzt-erst-recht-Stimmung, die das Team gepackt hatte, als viele Beobachter (mich eingeschlossen) der Mannschaft die Zweitligatauglichkeit abgesprochen hatten. Es startete eine Aufholjagd, die eine unheimliche Dynamik entwickelte. Und im nicht mehr für möglich gehaltenen Klassenerhalt endete. Jetzt aber geht es neu los, unter veränderten Vorzeichen.

Was bringt das dritte Jahr in der 2. Liga?

Die Zeit nach Schernings Amtsübernahme hat für großes blau-gelbes Glück gesorgt, aber auch Erwartungen geschürt. Rechnet man nur die Punkte seit dem 13. Spieltag zusammen, belegt Braunschweig Rang 7. Warum nicht einfach weiter so und mit höheren Zielen ins dritte Zweitliga-Jahr in Folge? Weil es gefährlich sein kann. Erwartungs-Management wird wichtig sein in den nächsten Wochen und Monaten.

Für Kessel, dessen Sportdirektor-Vertrag Ende des Jahres ausläuft und der bald in einen Sport-Geschäftsführer-Vertrag umgehoben werden soll, ging es sehr, sehr gut los in die Karriere nach der Karriere. Bleibt es so, stehen Braunschweig ruhigere Zeiten bevor als in den vergangenen wilden Jahren.

