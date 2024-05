Braunschweig. Der 47-fache Nationalspieler ist am Montag verstorben. In Braunschweig feierte er vor 50 Jahren sein Bundesliga-Debüt gegen die Eintracht.

Die erste offizielle Amtshandlung von Karl-Heinz Schnellinger in der Fußball-Bundesliga bestand darin, mit Bernd Gersdorff die Wimpel zu tauschen. Wo das geschah? Im Eintracht-Stadion. Dort machte Schnellinger sein erstes Spiel im eingleisigen deutschen Oberhaus. Vor beinahe 50 Jahren war das, am 24. August 1974. Montag ist der ehemalige Nationalspieler im Alter von 85 Jahren in Mailand verstorben.

Karl-Heinz Schnellinger verliert gegen Eintracht Braunschweig mit 0:5

Die Partie an der Hamburger Straße gewannen die Blau-Gelben damals mit 5:0 gegen Schnellingers Klub Tennis Borussia Berlin. Für die Braunschweiger trafen Ludwig Bründl, Wolfgang Frank, Friedhelm Haebermann und zweimal Gersdorff. „Wir lagen ganz schnell 3:0 vorne“, erinnert der sich. Daran konnte auch Schnellinger nichts ändern. „Es war damals eine Sensation, dass Tennis Borussia ihn aus Mailand holte. Er spielte dort Libero – konnte aber den Abstieg von TeBe nicht verhindern.“

Den Großteil seiner Karriere hatte Schnellinger in Italien verbracht. Er spielte für die AS Rom, die AC Mantua und die AC Mailand. Und wie es im Sport eben manchmal so kommt, machte der gebürtige Dürener sein bedeutsamstes Spiel natürlich gegen Italien. Bei der WM 1970 erzielte er in der Verlängerung den 1:1-Ausgleich. Deutschland verlor dieses „Jahrhundertspiel“, als das es in die Geschichte einging, mit 3:4.

Vier Weltmeisterschaften und ein besonderes Tor

Es war das einzige Tor in 47 Länderspielen für Schnellinger. Dennoch hat er im DFB-Dress eine illustre Karriere vorzuweisen: An vier Weltmeisterschaften hat er teilgenommen, stand auch im legendären Finale von Wembley auf dem Platz. Einen Titel holte er mit Deutschland nie. Dafür diverse mit seinen Klubs.

Mit dem 1. FC Köln etwa wurde er ein Jahr vor der Premierensaison der eingleisigen deutschen Eliteliga Deutscher Meister. Ein Bundesliga-Spiel machte er aber nie für den „Effzeh“. Das folgte im Jahr 1974 – im Braunschweiger Eintracht-Stadion.

