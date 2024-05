Braunschweig. Die Braunschweiger stellten die im Schnitt zweitälteste Mannschaft der Liga, nur ein Spieler kam in jeder Partie zum Einsatz. Hoffmann war es nicht.

Trotz der heftigen 0:5-Schlappe in Kaiserslautern am Sonntag endet Eintracht Braunschweigs Zweitliga-Saison im vollen Erfolg. Tabellenplatz 15 reicht für ein weiteres, dann drittes Jahr im Fußball-Unterhaus. Das ist nach zwischenzeitlich fünf Punkten aus den ersten zwölf Spielen nicht hoch genug einzuordnen. Hier kommen ein paar interessante Zahlen zu Eintrachts Saison.

34: Nur Johan Gomez kam in allen Liga-Spielen zum Einsatz. Die Trainer Jens Härtel, Marc Pfitzner und Daniel Scherning setzten voll auf den jungen US-Amerikaner, der im Sommer vom Drittliga-Absteiger aus Zwickau zur Eintracht gekommen war. Der Angreifer legte eine erstaunliche Entwicklung hin und ist nicht mehr wegzudenken aus der Startelf. 28 Mal stand er in der Startelf, 25 Mal wurde er ausgewechselt. Kein anderer Zweitliga-Spieler wurde häufiger vom Platz genommen als der Braunschweiger. Eintracht-intern hat Torhüter Ron-Thorben Hoffmann mehr Netto-Minuten absolviert als Gomez. 2970 zu 2220 heißt es in dem Duell. Weil Hoffmann aber im Rückspiel auf St. Pauli fehlte, kommt er nur auf 33 Einsätze. In Hamburg wurde er von Tino Casali vertreten.

30: So viele Spieler setzte Eintracht in dieser Saison ein und befindet sich damit genau im Liga-Mittelfeld. Elversberg, Magdeburg und Wiesbaden kamen nur auf 25 Akteure, Schalke hingegen auf 35.

Erfahrung pur: Sebastian Griesbeck. © regios24 | Darius Simka

27,2: Das ist das Durchschnittsalter aller eingesetzten Braunschweiger Spieler. Nur die Karlsruher Profis (28,5) waren im Schnitt noch erfahrener. Schalke kommt ebenfalls auf 27,2. Eintracht stellte damit die zweitälteste Truppe der Liga.

13: So viele Torbeteiligungen schaffte Rayan Philippe. Mit acht Toren wurde der Franzose Braunschweigs bester Torschütze, zudem mit fünf Vorlagen auch der beste Assistgeber für seine Kollegen, Gomez schaffte auch fünf Vorlagen. Wenn man bedenkt, dass Philippe mit dem Scoren erst kurz vor der Winterpause anfing, wird seine Leistung noch besser bewertet. Mit 13 Scorer-Punkten kommt der Franzose dennoch lange nicht an die Führenden der Zweitliga-Liste heran: Hamburgers Robert Glatzel und Düsseldorfs Christos Tzolis schafften jeweils 22 Tore und neun Vorlagen.

Eintrachts Topläufer Anton Donkor. © regios24 | Sebastian Priebe

809: So viele Sprints zog Anton Donkor, der zu Schalke 04 wechselt, in dieser Saison an. Das reicht ligaweit für Rang 11. Sprintkönig der Liga ist Nürnbergs Benjamin Goller mit 957 hochintensiven Läufen.

36,13: Mit dieser Geschwindigkeit wurde Marvin Rittmüller geblitzt. Der verletzte Schienenspieler war Braunschweigs schnellster Spieler. Platz 5 in der 2. Liga ist ihm sicher. Schneller waren nur Maxwell Gyamfi, Christian Joe Conteh (beide Osnabrück), Kenny Prince Redondo (Kaiserslautern) und Marten Winkler (Hertha). Eintrachts langsamster Spieler war Hampus Finndell mit 28,83 Kilometern pro Stunde. Zum Vergleich: Keeper Hoffmann war schneller, er schaffte 29,60 km/h.

Robin Krauße lief 288,75 Kilometer für Eintracht in dieser Saison. © regios24 | Sebastian Priebe

3954,58: So viele Kilometer liefen die Blau-Gelben addiert über die 34 Spieltage der Saison. Donkor (317,33 Kilometer) war Eintrachts Spieler mit der besten Lunge. Platz 2 geht mit 288,75 Kilometern an Robin Krauße. Knapp dahinter kommt Johan Gomez (287,25) ins Ziel. Interessant: Torhüter Hoffmann lief mit 219,94 Kilometern deutlich mehr als beispielsweise Mittelfeldspieler Jannis Nikolaou (161,78).

9: Kein Team verursachte mehr Strafstöße als Eintracht. Sieben davon fanden ihren Weg ins Netz. Kaiserslautern musste acht von acht Elfmetergegentoren hinnehmen. Auf der anderen Seite des Platzes steht auch für Braunschweig eine tolle Quote: Hasan Kurucay verwandelte alle drei Strafstöße dieser Saison.

Eiskalt vom Punkt, knallhart im Zweikampf: Hasan Kurucay. © regios24 | Sebastian Priebe

93: So viele Punkte in der Fairnesstabelle machen die Eintracht zum fünftunfairsten Team der Liga. Rostock, Hamburg, Magdeburg und Nürnberg kassierten mehr gelbe, gelb-rote und rote Karten. Nikolaou war mit sieben gelben, einer gelb-roten und einer roten Karte der „härteste“ Braunschweiger. Nur Nürnbergs Jens Castrop sammelte noch mehr Karten. Krauße (acht Gelbe, eine Rote) und Kurucay (vier Gelbe, eine Gelb-Rote, eine Rote) belegen ligaweit die Plätze 5 und 6.

351.759: Die endgültiger Anzahl der Besucher der 17 Heimspiele im Braunschweiger Eintracht-Stadion. Das bedeutet einen Zuschauerschnitt von 20.692 und eine Auslastung von 89 Prozent.

Der Platz des Eintracht-Stadions wurde nach dem 1:0 gegen Wehen Wiesbaden gestürmt, da der Klassenerhalt unter Dach und Fach war. © regios24 | Sebastian Priebe

15: Die wichtigste Zahl. Auf diesem Rang beenden die Blau-Gelben diese Spielzeit. Sie bleiben damit im dritten Jahr zweitklassig. Das ist doch erste Klasse.

