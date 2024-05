Braunschweig. Im finalen Saisonspiel geht es für Eintracht Braunschweig noch um bares Geld. Für einige Spieler aus der zweiten Reihe eröffnet sich eine Chance.

Die Last war tonnenschwer, die von den Schultern gekracht ist. Nicht nur bei den Spielern und den Trainern von Eintracht Braunschweig. Mit dem 1:0-Sieg gegen Wehen Wiesbaden war der Klassenerhalt eingetütet. Für die Blau-Gelben schon fast ungewöhnlich: Dies geschah nicht erst am finalen Spieltag auf den allerletzten Drücker, sondern schon eine Runde davor. Ein Duell steht noch aus. Am Sonntag (15.30 Uhr) treten die Braunschweiger beim 1. FC Kaiserslautern an – mit gehörigen Personalsorgen.

Dauerdruck hinterlässt Spuren bei den Eintracht-Profis

Das gesamte Team stand in den vergangenen Monaten unter Dauerdruck. Ein Do-or-Die-Spiel jagte das nächste. Die Anspannung war enorm. Die Belastung auch. „Deswegen ist es auch menschlich, dass da etwas abfällt und man sich ein paar Tage nimmt, das Ganze zu feiern, Revue passieren zu lassen und zu verarbeiten“, sagt Trainer Daniel Scherning.

Und es ist ebenso menschlich, dass ein solcher Dauerlauf ums sportliche Überleben Spuren hinterlässt – mental, aber auch physisch. Rund ein halbes Jahr lang haben die Blau-Gelben das alles weggesteckt. Nun brechen die Blessuren durch. Das Lazarett hat sich vergrößert. „Die Liste ist ein bisschen länger in dieser Woche“, sagt der Coach trocken. Dann zählt er auf: Saulo Decarli und Ersatzkeeper Tino Casali fehlten zuletzt krank. Immerhin bei Casali besteht noch die Chance auf rechtzeitige Genesung.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Auch Marvin Rittmüller fällt aus

Robin Krauße fehlt weiterhin rotgesperrt. Abwehrchef Ermin Bicakcic hat sich gegen Wiesbaden einen Kapselriss im Sprunggelenk zugezogen und schleppte sich durch die Partie. Danilo Wiebe fällt weiterhin aus. Gleiches gilt nun auch für Marvin Rittmüller. Der rechte Außenbahnspieler hat sich unter Scherning in die Stammformation gespielt, gearbeitet und gesprintet. Am vergangenen Sonntag machte dann der Oberschenkel nicht mehr mit.

Laut Scherning seien der Muskel und eine Sehne betroffen. Eine ganz genaue Diagnose bleibt noch aus. Aber: „Es ist auf jeden Fall so, dass er bis auf Weiteres ausfallen wird. Das ist keine Geschichte, die in den nächsten Wochen vorbei ist“, verrät der Trainer. Doch damit nicht genug. Auch hinter der Einsatzfähigkeit von Fabio Kaufmann und Thorir Helgason stehen dicke Fragezeichen.

Daniel Scherning: Müssen nicht mehr maximales Risiko gehen

Der Isländer musste am Freitag wegen Wadenproblemen, die er aus dem Wehen-Spiel davongetragen hat, das Training abbrechen. Ob er Sonntag spielen kann? Unwahrscheinlich. „Bei Fabio Kaufmann ist es das Gleiche. Er schlägt sich seit längerer Zeit mit dem einen oder anderen Wehwehchen und mit muskulären Problemen herum. Wir haben es immer wieder geschafft, ihn im Trainingsrhythmus zu halten und ihn in die Spiele reinzubringen“, sagt Scherning, „aber diese Woche – und das ist auch verständlich – ist es nicht so, dass wir bei Fabio und Thor maximales Risiko gehen müssen, sodass dort noch ein Fragezeichen dahinter ist.“

Dem Ostwestfalen werden also tragende Säulen der vergangenen Monate wegbrechen. Doch zum Glück ist der Kader ja üppig genug. Und so eröffnet sich für andere eine Chance auf Eigenwerbung. „Meine Aufstellung wird ein Mix sein aus einigen Spielern, die zuletzt sehr, sehr viel gespielt haben. Es wird aber auch der eine oder andere Jüngere noch mal ein paar Minuten bekommen“, sagt Scherning. Außerdem gibt‘s ja mit Anton Donkor, Maurice Multhaup, Jan-Hendrik Marx, Luc Ihorst und Niko Kijewski noch ein paar Spieler, deren Abschied bereits feststeht. Auch für ein paar Spieler aus diesem Quintett soll sich noch mal eine Plattform eröffnen.

Chancen für die, die hintendran waren

Schließlich sagt der Coach: „Ich kann nicht immer die Mannschaft und auch die, die hintendran sind, loben und davon sprechen, dass wir einen Riesen-Teamgeist haben, um dann in so einem Spiel nicht auch dementsprechend zu handeln.“ Schließlich hatten alle ihren Anteil daran, dass diese tonnenschwere Last nun von den Schultern ist.

Ganz bedeutungslos ist die Partie bei den roten Teufeln aber nicht – auch wenn der emotionale Höhepunkt nun schon hinter der Eintracht liegt. Dennoch gehe es noch „um einen Tabellenplatz, der den DFB-Pokal betrifft. Es geht im Optimalfall auch noch um ein bisschen Fernsehgeld. Und es geht vor allen Dingen darum, ein Zweitligaspiel vor 50.000 Menschen zu gewinnen“, sagt Trainer Daniel Scherning.

Für Eintracht Braunschweig geht‘s noch um bares Geld

Mit einem Erfolg in Lautern könnten die Löwen in der Zweitliga-Tabelle noch ein paar Plätze nach oben klettern. Sogar Rang 12 wäre noch drin, sofern die Konkurrenz aus Magdeburg und Nürnberg mitspielt. Und jeder Platz im Tableau ist bares Geld wert. Um für die kommende Saison im DFB-Pokal im „Profitopf“ gesetzt zu sein, müsste mindestens Rang 14 her. Dann würde in der ersten Runde ein einfacheres Los winken. Klappt‘s dann mit Runde zwei, gibt‘s als Belohnung einen satten sechsstelligen Betrag. In dieser Spielzeit waren das mehr als 400.000 Euro.

Und auch für jeden Platz im TV-Ranking klingelt die Kasse. Ein Beispiel gefällig? In der 5-Jahres- und 10-Jahres-Wertung stand der 1. FC Magdeburg vor der laufenden Spielrunde einen Rang vor der Eintracht – und strich dadurch aus den TV-Geldern 300.000 Euro mehr ein. Es steht also durchaus noch etwas auf dem Spiel – auch wenn der große Druck nun weg ist.

