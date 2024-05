Braunschweig. Ja, die gab es tatsächlich: Ein Rückblick auf mehr oder weniger bedeutungslose letzte Spiele nach Aufstiegen oder im Niemandsland.

Entspannte Saisonfinals? Ja, die gab es tatsächlich auch mal für Eintracht Braunschweig. Angesichts vieler Jahre, in denen es Spitz auf Knopf stand, scheint man diese Ereignisse irgendwie verdrängt zu haben. 2023 in Rostock, 2021 in Hamburg, 2019 gegen Cottbus, 2018 in Kiel, 2017 in der Relegation gegen Wolfsburg, 2014 in Hoffenheim – immer ging es zumindest theoretisch noch um die Ligazugehörigkeit am letzten Spieltag.

Eintracht Braunschweig entgeht dramatischem Finale

Das ist diesmal anders. Durch das 1:0 gegen Wehen Wiesbaden ist der Klassenerhalt in der 2. Bundesliga seit dem vergangenen Sonntag gesichert. Ein hochdramatisches Finale im letzten Saisonspiel beim 1. FC Kaiserslautern (Sonntag, 15.30 Uhr) ist also ausgeschlossen, dennoch geht es noch um etwas.

Aber kurz zurückgeblickt. Wann war es am letzten Spieltag mal so richtig bedeutungslos und langweilig für die Eintracht?

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

2021/22 stieg die Eintracht durch eine Niederlage des 1. FC Kaiserslautern auf dem Sofa in Liga 2 auf. Am 38. Spieltag gab es dann eine 0:1-Niederlage gegen Viktoria Köln durch ein Tor von Lenn Jastremski. Trainer Michael Schiele setzte gegen die Kölner mehrere Spieler ein, die eigentlich nicht zur Stammformation gehört hatten.

Eintracht Braunschweig als Aufsteiger in Meppen

2019/20 gelang unter Trainer Marco Antwerpen der Aufstieg am vorletzten Spieltag. Zum Abschluss gab es eine 3:4-Niederlage beim SV Meppen. Ohne Zuschauer ließ der Coach die Nummer 4 Roman Birjukov zum Abschied im Tor spielen.

In der Saison 2015/16 ereilte die Eintracht zum Abschied der Spielzeit eine 0:2-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf. Der spätere Nationalspieler Kerem Demirbay traf doppelt. Es war Rafal Gikiewiczs letztes Pflichtspiel für die Eintracht. Die Braunschweiger wurden am Ende Achter.

Ein Jahr zuvor verloren die Braunschweiger ebenfalls 0:2. Bei Union Berlin wurden nach Abpfiff an der Alten Försterei zahlreiche Spieler verabschiedet. Der heutige Kaderplaner Dennis Kruppke beendete seine Karriere. Torwart Marjan Petkovic erhielt sein Abschiedsspiel in der Hauptstadt.

Mehr wichtige Nachrichten zu Eintracht Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was bei Eintracht Braunschweig passiert: