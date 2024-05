Braunschweig. „Der vorzeitige Klassenerhalt der Eintracht ist nun aber die große Chance auf einen nachhaltigen Umbruch“, kommentiert Lars Rücker

Eintracht Braunschweig geht in die dritte Saison in Folge in der 2. Bundesliga. Zuletzt schaffte der Traditionsverein dies von 2015 bis 2018. Danach begann die wilde Fahrt, mit Last-Minute-Rettungen, Auf- und Abstiegen und stetig unklarer Lage, welcher Liga der Klub denn nun in der nächsten Spielzeit angehören würde.

Der vorzeitige Klassenerhalt ist nun die große Chance auf einen nachhaltigen Umbruch. Zu oft waren die Personalrochaden in der jüngeren Vergangenheit dem sportlichen Hin und Her geschuldet – und dadurch kräftezehrend und ressourcenintensiv.

Eintracht Braunschweig hat ein passables Gerüst für den Aufbau

Nun steht im Team von Trainer Daniel Scherning ein passables Gerüst. Mit ein paar Vertragsverlängerungen der Leistungsträger könnte dieses schnell an Stabilität gewinnen.

Doch die Aufgabe für Sportdirektor Benjamin Kessel und seine Mitstreiter bleibt knifflig. Noch immer stehen die Trainer Jens Härtel und Michael Schiele sowie Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann auf der Gehaltsliste, fressen Budget und nehmen der Eintracht ein Stückchen Handlungsfähigkeit auf dem Transfermarkt. Die Trennungen und was daraus folgte haben Eintracht zwar in die aktuell gute Lage gebracht, doch die Fehlentscheidungen im Management und den Gremien passierten zuvor und waren eklatant, wenn nicht sogar existenzbedrohend.

Der Verbleib in Liga 2 dürfte den Löwen zwar guttun, doch es sind weiterhin kreative Lösungen gefragt – und am besten greifen diese sofort. Denn auch in der kommenden Saison wird es wieder eine Mammutaufgabe, ein viertes Jahr im Unterhaus zu erreichen.

Schwergewichte wie Schalke und Hertha dürften im zweiten Jahr nach dem Erstliga-Abstieg nicht mehr so straucheln. Von oben kommt auf jeden Fall Darmstadt 98 zurück in eine Spielklasse, in der sich die Lilien absolut wohlfühlen. Von unten kommt der SSV Ulm mit einer Rieseneuphorie.

Andere Rolle ist gefährlich für Eintracht Braunschweig

Scherning formulierte nach dem 1:0 gegen Wiesbaden den Anspruch, vielleicht um ein paar Plätze weiter vorn mitzuspielen. Diese Rolle wird den Braunschweigern in Jahr 3 nach dem Aufstieg sicher auch von der Konkurrenz zugeschrieben. Und das macht die Sache gefährlich – siehe Rostock, siehe Regensburg vor einem Jahr, siehe Sandhausen.

Um wirklich mal etwas mehr Ruhe in der Saison zu haben, muss der Kader früh stehen und die Personalentscheidungen sitzen.

