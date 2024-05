Braunschweig. Der Routinier ist maßgeblich für Eintracht Braunschweigs Klassenerhalt verantwortlich. Wie geht es für den Verteidiger weiter?

Ermin Bicakcic hat in seiner Fußballkarriere schon mit vielen namhaften Trainern zusammengearbeitet: Julian Nagelsmann, Sebastian Hoeneß oder Torsten Lieberknecht gehören beispielsweise dazu. Daher fällt die folgende Aussage des 34 Jahre alten Bosniers schon stark ins Gewicht: „Daniel gehört zu meinen Top-3-Trainern.“ Das sagte Bicakcic über seinen Trainer Daniel Scherning nach dem 1:0-Sieg über Wehen Wiesbaden, der den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga bedeutete. Ein Mega-Lob.

Was Scherning so besonders macht? „Er hat zur richtigen Zeit die richtigen Worte gefunden. Er hat die richtigen Entscheidungen getroffen. Dass wir diese auf dem Platz umsetzen müssen, ist klar. Aber taktisch, sachlich, fachlich, menschlich ist er sehr, sehr gut“, sagte Bicakcic, der seine eigene Rolle in der Aufholjagd hinten anstellte.

Ihm falle ein großer Stein vom Herzen, sagte Bicakcic in der Mixed-Zone, während Robert Ivanov Wein besorgte und Hasan Kurucay auf einem Fahrrad aus dem Stadion fuhr. Großes Gelächter, aber dann wurde der erfahrene Verteidiger ernster. „Ich bin hier nur ein Teil der Mannschaft, vielleicht mit einem gewissen Touch, der auch Leader auf dem Platz sein und vorangehen wollte in der schwierigsten Phase, als ich kam. Ich wollte Mut geben und meine Erfahrung einbringen. Ich glaube“, so Bicakcic fast schon etwas zu zurückhaltend, „das ist mir ganz gut gelungen.“

Seine Rolle darf nicht unterschätzt werden. Er hatte viel zu verlieren, als er aus der Vertragslosigkeit zur Eintracht zurückkam, wo er verehrt worden war wegen seiner Leistungen aus der Lieberknecht-Ära. „Als ich gekommen bin, herrschte extrem viel Unruhe. Es war ein langer, steiniger Weg.“ Der aber zum Ziel führte: dem Klassenerhalt. „Ich habe daran geglaubt, als ich hergekommen bin. Wenn ich diesen Eindruck nicht gehabt hätte, hätte ich es mir noch genauer überlegt, es zu machen. Ich mache Dinge nur mit voller Überzeugung. Und ich war von Beginn an überzeugt. Wenn man eine Vision hat und von etwas überzeugt ist, dann kann dich nichts mehr aufhalten.“

Bicakcic war einer der Stabilisatoren in der Defensive und zudem Schütze sehr wichtiger Tore. Aber er sagt bloß: „Ich hatte einen Anteil, viele andere auch. Wir haben das als Eintracht geschafft.“

Bleibt Ermin Bicakcic bei Eintracht Braunschweig?

Und nun? Wie geht es weiter für Bicakcic? Sein Vertrag läuft am 30. Juni aus. Bleibt er in Braunschweig? Bicakcic: „Das ist ein ganz großer Gedanke. Es muss nichts Außergewöhnliches passieren.“ Der Weg bis hin zum Klassenerhalt habe auch ihm „mental einiges abverlangt“, daher will er jetzt erst einmal „auf die Kacke hauen“ und danach „etwas runterfahren“. Und dann? „Dann setzen wir uns zusammen und schauen, wie es für die nächste Saison aussieht. Aber ich fühle mich super wohl und bin dankbar, ein Teil hiervon zu sein.“ Klingt doch positiv.

