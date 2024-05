Braunschweig. Nach dem HSV-Spiel wurde ein Eintracht-Fan an einer Tankstelle verletzt – Gegen ihn lief bereits ein Verfahren wegen Landfriedensbruch .

Nach dem Zweitliga-Spiel zwischen Eintracht Braunschweig und dem Hamburger SV (0:4) am Samstagnachmittag ist ein Fan des heimischen Fußball-Klubs an der Hamburger Straße bei einem Polizeieinsatz verletzt worden. Die Braunschweiger Polizei schildert die Situation auf Nachfrage unserer Zeitung so: Im Anschluss an die HSV-Partie wurde „eine Person wiedererkannt, gegen die im Rahmen der Auseinandersetzungen im Spiel gegen Hertha ein Strafverfahren wegen Landfriedensbruch eingeleitet worden war“. Da hatte es schwere Zusammenstöße zwischen Braunschweiger Fans und der Polizei gegeben mit Verletzten auf beiden Seiten.

Um die Personalien der Person festzustellen, sollte sie „kontrolliert werden. Im Rahmen dieser polizeilichen Maßnahme versuchte der zu Kontrollierende einen Beamten anzugreifen und leistete Widerstand gegen die polizeiliche Maßnahme“, erklärt die Polizei. Und weiter: „Der Mann erlitt im Rahmen seiner Widerstandshandlungen leichte Schürfwunden. Zudem klagte er über ein zurückliegendes Krankheitsbild, weshalb er vorsorglich durch Rettungskräfte der Polizei begutachtet wurde.“

Schon am Wochenende hatte die Blau-Gelbe Hilfe, ein Verein, der Fans in Rechtsfragen unterstützt, von dem Vorfall berichtet. Auf Instagram schrieb sie, dass der renommierte Fananwalt René Lau nach der Partie einen Vortrag mit „Verhaltenshinweisen für Fußball-Fans bei polizeilichen Maßnahmen“ gehalten habe. Noch währenddessen „kam es an der Shell-Tankstelle nach unseren Informationen erneut zu einer völlig aus dem Ruder gelaufenen Situation mit derselben BFE-Einheit, die auch schon beim Heimspiel gegen Hertha viele Eintracht-Fans teils schwer verletzt hat. Eine Personalienfeststellung endete erneut mit einem Rettungswageneinsatz und einem Eintracht-Fan, welcher im Krankenhaus behandelt werden musste“.

