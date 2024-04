Braunschweig. 14.067 Fans kamen zur Verabschiedung der Legenden, bei der ein emotionales Highlight das nächste jagt. Inklusive Heiratsantrag.

Hach, war das schön. Wetter top, Stimmung top, Emotionspegel am Anschlag: Eintracht Braunschweig hat am Dienstagabend den „Tag der Legenden“ veranstaltet, um seinen acht Ex-Spielern Domi Kumbela, Dennis Kruppke, Ken Reichel, Marc Pfitzner, Jasmin Fejzc, Benjamin Kessel und Deniz Dogan einen gebührenden Abschied zu verschaffen. So viel steht fest: Es ist dem Klub gelungen.

Mehr als 14.000 Zuschauer waren bei strahlender Sonne und frühsommerlichen Temperaturen ins Stadion gekommen, um dem blau-gelben Klassentreffen beizuwohnen. Team Blau, trainiert von Benno Möhlmann, verlor am Ende gegen Team Gelb, trainiert von Torsten Lieberknecht, mit 8:9.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Aber das Sportliche spielte am Dienstagabend nur eine Nebenrolle. Vielmehr ließen die Blau-Gelben alte Momente aufleben, schwelgten nostalgisch in Erinnerungen und schafften neue. Für die erste Legende, die den Rasen verließ, war es vorab gar nicht bekannt, dass es ihr Abschiedsspiel werden würde.

Aber als Niko Kijewski, aktuell noch im Kader des Zweitliga-Teams, in Minute 14 ausgewechselt wurde, wurde offiziell, dass das Eigengewächs den Verein im Sommer verlassen wird. Nach zehn Jahren bei Eintracht wird sein Vertrag nicht verlängert. Kijewski muss sich einen neuen Arbeitgeber suchen. Kijewski wurde von den Fans lautstark gefeiert, bedankte sich emotional und hoffte, nach der aktiven Karriere vielleicht nochmal zurückkehren zu können zur Eintracht.

Dennis Kruppke raunzt: Torsten Lieberknecht hatte kein Erbarmen

Danach musste Dennis Kruppke runter. Der heutige Kaderplaner hielt angeschlagen rund 30 Minuten durch, wurde dann von Jürgen Rische ersetzt. „Ich hatte Torsten Lieberknecht schon nach 20 Minuten Bescheid gesagt, dass er mich runternehmen soll, aber er hatte kein Erbarmen“, lachte Kruppke.

Danach war für Benjamin Kessel Schluss, der von „einer willkommenen Abwechslung vom Abstiegskampf sprach“ und versprach, den „vollen Fokus nun wieder auf den Klassenerhalt“ zu lenken. Deniz Dogan verließ danach den Rasen, „hätte gern ein Tor geschossen“, fand des Event „aber trotzdem genial“. Ken Reichel wurde nach Dogan vom Feld genommen. Er bleibt dem Klub und der Stadt sowieso erhalten als Vize-Präsident. „Da spricht nichts gegen, wir fühlen uns unheimlich gut hier.“

Jasmin Fejzic wird ausgewechselt, sein Sohn kommt rein

Weiteres Highlight: Als Domi Kumbela den Platz verließ, wurde Lieberknecht für ihn eingewechselt. Er versuchte, sich sofort durchzudribbeln. Wurde aber von Marc Pfitzner gefoult. Klassiker. Kumbela sagte: „Ein wahnsinnig schöner Tag für alle hier.“ Auch für Lieberknecht, der dann doch noch seinen Treffer erzielte. Unmittelbar danach ging Pfitzner vom Rasen. „Es war etwas ganz Besonderes für mich, noch einmal vor diesen Fans hier spielen zu dürfen.“

Die Auswechslung der vorletzten Legende war dann auch noch ganz, ganz besonders. Jasmin Fejzic ging vom Rasen, sein Sohn übernahm den Platz zwischen den Pfosten. Als letzte Legende ging Mirko Boland, der unter Tränen erklärte, „hier Freunde fürs Leben gefunden zu haben“.

Dass am Ende der Fejzic-Sohn noch eines der letzten Tore des Abends erzielte, war der emotinale Schlusspunkt. Ein weiteres Highlight hatte es schon in der Pause gegeben, als ein Fan seiner Freundin einen Heiratsantrag machte. Sie sagte „Ja“. Etwas anderes hätte an dem Abend auch nicht ins Drehbuch gepasst.

Mehr wichtige Nachrichten zu Eintracht Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was bei Eintracht Braunschweig passiert: