Braunschweig. Welche Spieler sind dabei? Welche Trainer sitzen auf der Bank? Wie ist der Ablauf? Antworten auf die wichtigsten Fragen beim Tag der Legenden.

Eigentlich ist die Lage bei Eintracht Braunschweig aktuell ernst. Seit der 0:4-Pleite am Samstag gegen den Hamburger SV hat sie sich noch ein Stück weiter zugespitzt. Die Blau-Gelben stecken nun wieder tiefer drin im Abstiegskampf. Am Dienstag, 30. April, aber gibt‘s im Eintracht-Stadion trotzdem ein besonderes Spiel. Eines, das nichts mit dem sportlichen Existenzkampf zu tun hat – zumindest nicht direkt. Beim sogenannten Tag der Legenden werden acht verdiente Akteure in einem letzten gemeinsamen Spiel verabschiedet. Das sind die wichtigsten Informationen.

Wer sind die Eintracht-Legenden?

Mirko Boland, Deniz Dogan, Jasmin Fejzic, Benjamin Kessel, Dennis Kruppke, Domi Kumbela, Marc Pfitzner und Ken Reichel haben die erfolgreichste Ära der Klub-Neuzeit mitgeprägt. Sie waren am Sprung von der 3. Liga bis in die Bundesliga beteiligt – nach 28 Jahren Abstinenz. Allerdings gab‘s auch schmerzhafte Niederlagen zu verkraften. Allen voran der unerwartete Abstieg aus der 2. Bundesliga im Jahr 2018.

Einen richtigen Abschied haben diese Spieler nie bekommen. Das soll nun nachgeholt werden. In einer Doku-Reihe haben wir vorab jede der acht Legenden noch einmal im Video porträtiert. Dabei kamen Erinnerungen hoch an gute Zeiten. Die Akteure gaben aber auch offen Einblicke in große Enttäuschungen. Zu sehen ist die Reihe auf dem Youtube-Kanal Studio Blau-Gelb.

Wer spielt mit an Eintracht Braunschweigs Tag der Legenden?

Zu ihrem Abschiedsspiel haben die acht Fußballer keine Gastmannschaft eines anderen Klubs eingeladen. Stattdessen luden ehemalige Weggefährten ein – alle mit blau-gelber Vergangenheit. Die Mannschaften werden wie folgt aufgeteilt: Für Team Blau treten Jasmin Fejzic, Deniz Dogan, Ken Reichel und Marc Pfitzner gegen Mirko Boland, Benjamin Kessel, Dennis Kruppke und Domi Kumbela an, die den Kern des Teams Gelb bilden.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Die vollständiegen Kader:

Team Blau: Jasmin Fejzić, Deniz Dogan, Ken Reichel, Matthias Henn, Jan Washausen, Kosta Rodrigues, Marc Pfitzner, Tim Danneberg, Damir Vrancic, Pierre Merkel, Orhan Ademi, Smail Morabit, Jonas Erwig-Drüppel, Markus Unger, Mathias Fetsch, Oliver Petersch.

Team Gelb: Marjan Petković, Marco Caligiuri, Benjamin Kessel, Jan Schanda, Maximilian Sauer, Mirko Boland, Jan Hochscheidt, Karim Bellarabi, Patrick Schönfeld, Dennis Kruppke, Domi Kumbela, Kevin Kratz, Julius Düker, Phillip Tietz, Julius Reinhardt, Gianluca Korte, Daniel Davari, Jürgen Rische.

Welche Trainer sitzen beim Tag der Legenden auf der Bank?

Auch auf den Trainerbänken wird prominentes Personal sitzen. Team Blau wird von Benno Möhlmann gecoacht. Der 69-Jährige betreute die Eintracht von 1995 bis 1997 und dann noch einmal zwischen Juli 2007 und Mai 2008. Als Trainer für Team Gelb wird Torsten Lieberknecht noch einmal nach Braunschweig zurückkehren.

Jener Übungsleiter, der den Klub damals zurück in die Bundesliga geführt hat und heute den SV Darmstadt betreut. Die beiden Trainer haben je eine gemeinsame Vergangenheit mit den Spielern, die am 30. April verabschiedet werden.

Wie ist der Ablauf?

Die Stadiontore öffnen um 16.30 Uhr. Dann wird auch die aktuelle Profi-Mannschaft von Trainer Daniel Scherning für Autogramme zugegen sein. Vor der Haupttribüne richtet die Eintracht eine Fan- und Kindermeile ein.

Für 17.15 Uhr ist der offizielle Start der Veranstaltung im Stadion-Innenraum angesetzt, bevor um 18 Uhr das Spiel angepfiffen wird. Nach der Partie stehen die Legenden-Teams im Innenraum für Autogramme parat.

Wie viele Tickets sind verkauft?

Die Nachfrage an dem Verabschiedungs-Spiel ist üppig. Mehr als 12.000 Karten waren Montag bereits vergriffen. Am Tag der Legenden sind im Eintracht-Stadion die Blöcke 1 bis 14 geöffnet.

Mehr wichtige Nachrichten zu Eintracht Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was bei Eintracht Braunschweig passiert: