Braunschweig. Wenn der 1. FC Saarbrücken am Dienstagabend auf Borussia Mönchengladbach trifft, ist auch ein Ex-Braunschweiger dabei.

Am Dienstagabend (20.45 Uhr) will Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken seine Chance aufs DFB-Pokal-Halbfinale nutzen. Die Saarländer spielen gegen Borussia Mönchengladbach. Die Partie wird nachgeholt, nachdem beim ersten Versuch Wassermassen auf dem Platz eine Austragung unmöglich gemacht hatten. Dem Rasen im modernisierten Ludwigsparkstadion fehlt eine Drainage. Diesmal soll aber alles klappen. Im Spiel wird der Halbfinal-Gegner des Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern ermittelt. Im anderen Spiel der letzten vier Mannschaften steht der einzig im Wettbewerb verbliebene Bundesligist Bayer 04 Leverkusen als großer Favorit dem Rhein-Rivalen Fortuna Düsseldorf gegenüber.

Eintracht Braunschweigs Ex-Spieler nun in Saarbrücken unter Vertrag

Der Weg ins Endspiel im Berliner Olympiastadion ist nicht mehr weit. Und ein Ex-Spieler von Eintracht Braunschweig könnte ihn gehen. Robin Becker spielt seit dem Ende der Wintertransferperiode für den 1. FC Saarbrücken. Der heute 27-Jährige war im Sommer 2017 zu Eintracht Braunschweig gewechselt. In seiner ersten Saison stieg die Eintracht mit Trainer Torsten Lieberknecht aus der 2. Bundesliga ab.

Anschließend retteten sich die Löwen mit Becker als absolutem Stammspieler unter dem streitbaren Coach André Schubert am letzten Spieltag vor dem Sturz in die Regionalliga Nord. Ein Jahr darauf gelang unter Marco Antwerpen im Corona-Sonderspielbetrieb die Rückkehr in Liga 2. Für Becker war dann allerdings Schluss in Braunschweig.

Peter Vollmann ärgert sich über Berater-Artikel zu Beckers Vertragssituation

Der Innenverteidiger war trotz starker Leistungen in Braunschweig in Ungnade gefallen. Sein damaliger Berater hatte in einem regionalen Online-Portal von fehlender Wertschätzung für seinen Schützling bei dessen möglicher Vertragsverlängerung gesprochen. Daraufhin nahm der mittlerweile freigestellte Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann einen Reporter in einer Pressekonferenz für besagten Artikel Maß. Eine damals wie heute zweifelhafte Aktion.

Becker wechselte im Sommer zum Drittligisten Dynamo Dresden. Dort spielte er bis zum vergangenen Sommer, war dann ein halbes Jahr ohne Verein. Nun hat er vier Einsätze für Saarbrücken um Trainer Rüdiger Ziehl auf der Habenseite – und mindestens bis Dienstagabend weiter die Chance auf das größte Spiel seines Lebens.

