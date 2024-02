Braunschweig. Eintracht-Trainer Daniel Scherning sieht in St. Paulis Entwicklung unter Hürzeler ein Vorbild. So will er am Millerntor bestehen.

Eintracht Braunschweig gegen den FC St. Pauli - ein Spitzenspiel? Zumindest sagten das die Trainer der beiden Teams, Daniel Scherning und Fabian Hürzeler, bei ihren Pressekonferenzen. Während Scherning im Eintracht Stadion Stellung nahm, beantwortete Hürzeler die Fragen der Presse per Livestream direkt aus Mallorca. „Das ist ein Topspiel“, sagte Daniel Scherning überzeugt. Und auch sein Gegenüber hält viel von der Eintracht. Was für Braunschweig spricht - und was für Sankt Pauli.

„Sie sind ein sehr guter Gegner und aktuell eine top Mannschaft in der zweiten Liga“, sagte Hürzeler über die Eintracht. „Nimmt man die Formkurven, dann ist es definitiv ein Spitzenspiel.“ Braunschweig habe einen sehr guten Mix zwischen defensiver Kompaktheit und guten Umschaltphasen nach Ballgewinnen.

Braunschweig will kein anderes Team kopieren, sondern sich auf das eigene Spiel konzentrieren

Scherning ist selbst von der Qualität seiner Mannschaft überzeugt. Er gerät nicht in Versuchung, Düsseldorf oder Magdeburg zu kopieren, die kürzlich gegen St. Pauli gewinnen konnten. „Wir wollen unsere Identität, unsere Spielweise auf den Platz knallen“, sagt Scherning. Er würde einen Fehler machen, würde er das System umstellen, nur, um so zu spielen wie Teams, die St. Pauli geschlagen haben. Das Selbstbewusstsein ist gerechtfertigt: Eintracht Braunschweig liegt in der Rückrundentabelle punktgleich mit St. Pauli an dritter Stelle und zeigt seit Wochen starke Leistungen.

Dennoch ist die Herausforderung für Braunschweig groß: St. Pauli ist die stärkste Heim-Mannschaft der 2. Liga. Oft peitschen die Fans ihr Team zu Höchstleistungen bis in die letzte Minute an. Am Sonntag können die Braun-Weißen zudem aus der vollen Tiefe ihres Kaders schöpfen. St. Pauli entfloh in der vergangenen Woche dem Hamburger Schmuddelwetter, das ihre Trainingsplätze ruinierte: In einem Kurztrainingslager auf Mallorca bereiteten sich die Hamburger auf die Partie gegen Braunschweig vor.

Was für Eintracht Braunschweig spricht - und was für Sankt Pauli

Deshalb ist davon auszugehen, dass die Hamburger sehr fokussiert sind. Gegen Magdeburg hatte Hürzeler die mangelnde Zweikampfführung kritisiert, er sei sich aber sicher, dass dies seinem Team am Wochenende nicht noch einmal passiert. Eine Chance für die Eintracht könnte sich ausgerechnet aus einer der größten Qualitäten der Hamburger ergeben: Das extrem hohe, aggressive Pressing St. Paulis eröffnet Gegnern immer wieder Chancen, wenn sie schnell umschalten können und die Tiefe suchen - eine Qualität der Blau-Gelben.

Doch selbst wenn Eintracht ein Treffer gelingen sollte: Mit St. Paulis 1,81 im Schnitt erzielten Toren muss es für Braunschweig auch in der Abwehr laufen. Im defensiven Mittelfeld fehlt Routinier Robin Krauße gelbgesperrt. Eintracht verfügt mit Niklas Tauer und Neuzugang Hampus Finndell aber über vielversprechende Alternativen auf der Sechs.

Sankt Paulis Entwicklung mit Hürzeler ist für Scherning ein Vorbild für Braunschweig

In ihren Aussagen zollten die beiden Trainer sich gegenseitig Respekt. Scherning betonte, dass Eintracht einen perfekten Tag brauche, um gegen Hürzelers Hamburger zu bestehen - denn die Kiezkicker hätten unter ihm eine herausragende Entwicklung gezeigt. „Sie sind vielleicht auch ein kleines Vorbild für mich“, so Scherning. „Der Weg, den sie gegangen sind, ist schon extrem herausragend.“

Ähnliches bescheinigt auch Hürzeler seinem Kollegen. „Die Braunschweiger haben unter Daniel Scherning eine sehr positive und beeindruckende Entwicklung genommen“, bekräftigt Hürzeler. Braunschweig, so St. Paulis Trainer weiter, „ist eine Mannschaft, die gemacht ist für die 2. Liga, was man jetzt auch an den Ergebnissen sieht.“