Braunschweig. In der Bundesliga treffen die ehemaligen Braunschweiger am Samstag aufeinander - Lieberknecht spricht von „Straßenmentalität“.

Es ist ein Wiedersehen alter Weggefährten: Am Samstagnachmittag treffen in der Fußball-Bundesliga nicht nur Darmstadt 98 und der VfB Stuttgart aufeinander, sondern auch zwei ehemalige Mitarbeiter von Eintracht Braunschweig: Torsten Lieberknecht (50) als Darmstadt-Coach und Deniz Undav (27) als Stuttgart-Stürmer.

Eintracht Braunschweig gegen Karlsruher SC weitere Videos

Undav spielte in der Saison 2017/2018 für die Braunschweiger. Allerdings nicht in der Zweitliga-Mannschaft, die Lieberknecht damals betreute, sondern in der Zweiten in der Regionalliga. Neun Tore und vier Vorlagen gelangen dem Stürmer in 18 Spielen. „Er hat für einige Tore gesorgt“, erinnert sich Lieberknecht. Daher habe Undav unter dem Trainer „quasi sein erstes Profispiel gemacht“ und „bei uns debütiert“, so der heutige Darmstadt-Coach.

Allerdings steht in der offiziellen Statistik kein Profi-Einsatz für Undav in Braunschweig. Einmal nur hatte ihn Lieberknecht demnach in den Zweitliga-Kader berufen. Im Mai 2018 war das, beim 0:2 in Ingolstadt kam der Stürmer allerdings nicht zum Einsatz. Nach nur einem Jahr verließ Undav dann die Eintracht wieder. „Er hatte damals auch immer mit Verletzungen zu kämpfen, aber man hat gesehen, dass er diesen Torriecher hatte“, sagt Lieberknecht. Aber: „Die Konkurrenzsituation war damals wahnsinnig groß im Sturm.“

Deniz Dogan (rechts) und Ermin Bicakcic. © BZ

Deniz Dogan spielte mit Undav damals in Blau-Gelb zusammen, Henning Bürger trainierte die Zweite. Sie erinnerten sich kürzlich an die Zeit so: „Ein Spieler aus dem eigenen Nachwuchs und dann noch als Mittelstürmer mit der Statur. Durch seinen Körperbau war es auch immer die Fitness, die man ihm nicht zugetraut hat. Er ist heute sicherlich athletischer und auch fitter geworden. Aber rein optisch ist das noch immer der Deniz, wie wir ihn kennen“, sagt Bürger, und Dogan ergänzt: „Ich glaube, die Schnelligkeit war auch ein Thema. Man weiß aber auch nie, ob er den gleichen Weg gemacht hätte. Es ist natürlich schade, wenn Spieler aus der zweiten Mannschaft gehen und anderswo durchstarten. Da fragt man sich schon: Okay, was haben wir falsch gemacht damals?“

Nach Braunschweig ging Undav zu Meppen, dann zu Union Saint-Gilloise, dann zu Brighton und dann zum VfB. Jetzt könnte er bald sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft feiern. „Das wünsche ich ihm“, sagt Lieberknecht. „Ich glaube, der Umweg war richtig für ihn. Er hat sich gut entwickelt, weil er an sich geglaubt und seine Straßenmentalität gezeigt hat.“