Braunschweig. Am Sonntag trifft Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig auf den FC St. Pauli. Auch in der Vergangenheit gab‘s spektakuläre Duelle.

Während Eintracht Braunschweig am vergangenen Wochenende einen 2:0 Heimerfolg über den Karlsruher SC feierte, erlitt der FC St. Pauli eine 0:1-Auswärtsniederlage beim 1. FC Magdeburg. Es war die erste Liga-Niederlage der Saison für die Kiez-Kicker. Können die Löwen gegen den Tabellenführer erneut eine Serie starten, nachdem ihr Lauf zuletzt von Schalke 04 urplötzlich gestoppt wurde? Mehr als 2500 Fans werden den BTSV zum Auswärtsspiel begleiten. Die mitgereisten Anhänger hoffen sicher auf ein unterhaltsames Spiel. Auch in der Vergangenheit gab es einige packende Duelle.

Am 4. Spieltag der Saison 2002/03 war die Braunschweiger Eintracht am Millerntor zu Gast. An diesem Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga erlitten die Blau-Gelben in Hamburg eine historische 1:7-Niederlage. Trainer der Löwen war zu diesem Zeitpunkt Peter Vollmann, welcher später bis Ende 2023 auch noch Geschäftsführer Sport der Eintracht war. Für die Kiezkicker traf Alexander Meier doppelt. Später wurde er in der Saison 2014/15 Torschützenkönig der Bundesliga mit 19 erzielten Treffern für die Eintracht aus Frankfurt.

In der Folgesaison 2003/04 trafen die Teams wieder aufeinander. Allerdings nur noch in der damals drittklassigen Regionalliga Nord. Beide Teams waren zuvor abgestiegen. Am letzten Spieltag gelang der Eintracht ein 3:2-Heimsieg unter Michael Krüger. Das war damals das erste seiner drei Jahre als Trainer der Löwen. Marc Arnold, der in diesem Spiel einmal traf, agierte in den Jahren 2008 bis 2018 als Sportdirektor im Klub. Pikant: Die Partie wurde von Robert Hoyzer gepfiffen. Der Schiedsrichter wurde wenig später wegen Spielmanipulationen verurteilt und musste sogar ins Gefängnis. Auch beim 3:2 gab es seinerzeit einige diskutable Entscheidungen.

Nach dem Bundesliga-Aufstieg kassiert Eintracht herbe Klatsche auf St. Pauli

Die Eintracht war in der Saison 2012/13 schon sicher in die Bundesliga aufgestiegen. Am 33. Spieltag wartete dann St. Pauli zum Duell am Millerntor. Für die Braunschweiger ging es also sportlich um nichts mehr – und so spielten sie auch. St. Pauli schickte den BTSV mit einer 1:5-Klatsche nach Hause. Daniel Ginczek traf doppelt. Er spielte im Verlauf seiner Karriere auch für den VfL Wolfsburg, aktuell steht er in Duisburg unter Vertrag. Jedoch wurde am Ende der Saison Braunschweigs Domi Kumbela Torschützenkönig der Liga mit 19 Toren.

Einen 7:1 Sieg über St. Pauli an der Hamburger Straße gab es in der Saison 73/74. Zu diesem Zeitpunkt gehörten sie zu den absoluten Spitzenteams der Regionalliga Nord. Die Eintracht war erster der Liga und St. Pauli zweiter. Dietmar Erler erzielte einen Doppelpack, Jaro Deppe glänzte mit einem Hattrick. Auch am Ende der Saison standen die beiden Teams noch an der Spitze der damaligen zweithöchsten Spielklasse. Braunschweig beendete die Saison auf Platz 1 und der FC St. Pauli auf Platz 2.

Das bislang letzte Spiel am Millerntor konnten die Löwen für sich entscheiden. Am 28. Spieltag der vorherigen Zweitliga-Saison gewann die Eintracht überraschend mit 2:1 gegen St. Pauli. Dort trafen Maurice Multhaup in der allerersten sowie Manuel Wintzheimer in der 25. Spielminute. Trainer war Michael Schiele. Der FC St. Pauli hätte mit einem Sieg seine zehn Spiele andauernde Siegesserie ausbauen können. Ein weiterer Sieg hätte einen Zweitliga-Rekord bedeutet. Die Eintracht machte den Hamburgern einen Strich durch die Rechnung.

In der Saison 54/55 gelang den Braunschweigern ein 3:0 Heimerfolg. Am 10. Spieltag der damaligen höchsten Spielklasse erzielte Werner Thamm einen Doppelpack. Er ist bis heute der Top-Torjäger des Duells mit 10 Treffern.

Die Eintracht konnte aus allen 64 Begegnungen nur 23 für sich entscheiden. 30 Begegnungen gingen dabei an den FC St. Pauli und elf Spiele endeten remis. Nun trifft Braunschweig auf den aktuellen Tabellenführer der 2. Bundesliga. Doch die Eintracht ist momentan ebenfalls gut drauf. Sie holte aus den vergangenen sechs Spielen ganze 15 Punkte. Unter Trainer Daniel Scherning läuft es. Außerdem gewann er mit Arminia Bielefeld sein bisher einziges Spiel als Trainer gegen den FC St. Pauli. Die Kiez-Kicker konnten die Löwen in den vergangenen drei Begegnungen nicht ein einziges Mal schlagen. Ob das so bleibt, wird sich am Sonntag von 13:30 Uhr an in Hamburg zeigen.

