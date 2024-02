Braunschweig. Co-Trainer und Sportdirektor von Eintracht Braunschweig bleiben auch nach der Spielerkarriere emotional. Deshalb drohen nun Sperren.

Emotionalität gehört zum Fußball dazu wie Torpfosten und Eckfahnen. Manch einer lebt sie mehr aus, ein anderer weniger. Schon als Spieler zählten Marc Pfitzner und Benjamin Kessel zu letzterer Kategorie. Bei Eintracht Braunschweig sind beide auch heute noch in Lohn und Brot. Nur eben in anderer Funktion. Und obwohl sie nicht mehr durch das Eintracht-Stadion sprinten und grätschen, haben sie ihre Leidenschaft konserviert – was Pfitzner und Kessel jetzt zur Vorsicht zwingt.

Während der Spiele der Blau-Gelben nehmen beide mittlerweile auf der Reservebank Platz. Pfitzner ist als Assistent Teil des Trainerstabs. Kessel will als Sportdirektor nah am Geschehen sein. Und wie früher als Aktive sind sie freilich nicht mit jeder Entscheidung der Schiedsrichter einverstanden – und tun das auch kund. Ein ums andere Mal schon gingen die beiden Eintracht-Veteranen ins Wortgefecht mit den Regelhütern. Heutzutage haben die Unparteiischen aber die Möglichkeit, auch Trainer und Funktionäre mit gelben und roten Karten zu bedenken. Zweiteres blieb bislang aus. Allerdings sind sowohl Pfitzner als auch Kessel schon mehrfach verwarnt worden.

Benjamin Kessel und Marc Pfitzner: Emotional auf Eintracht Braunschweigs Bank

Kessel sah bereits zweimal die gelbe Karte. Pfitzner sogar schon dreimal. Zuletzt erwischte es „Pfitze“ am vergangenen Samstag beim 2:0-Erfolg der Blau-Gelben im Eintracht-Stadion gegen den Karlsruher SC. Wie den Spielern droht auch den Funktionsträgern an der Seitenlinie irgendwann eine Sperre. Und das sogar schneller als den Kickern auf dem Feld. Während diese nach fünf Verwarnungen ein Spiel aussetzen müssen, reichen bei Trainern und Funktionären bereits vier gelbe Karten für diese Sanktion. So hat es die Deutsche Fußball-Liga (DFL) unter Paragraf 15, Punkt 6a ihrer Spielordnung festgelegt.

Sieht er noch einmal Gelb, wäre es Pfitzner also für eine Partie lang „verboten, sich im Innenraum des Stadions oder der Sportstätte aufzuhalten“, heißt es in der Vorgabe der DFL präzise. Kessel hat immerhin noch einen kleinen Puffer. In seiner Spielerkarriere hat Pfitzner übrigens in 248 Einsätzen für Eintracht Braunschweig 71 gelbe Karten gesammelt. Bei Kessel waren es 33 Verwarnungen in 173 Partien. Aber was soll‘s? Emotionalität gehört zum Fußball eben dazu. Zu stramme Zügel braucht‘s nun auch nicht. Und im Falle von Pfitzner und Kessel wäre eine überzogene Zurückhaltung auch irgendwie nicht authentisch.

