Gelsenkirchen. Die 0:1-Niederlage beendete Eintracht Braunschweigs Erfolgsserie. Ron-Thorben Hoffmann zieht aber auch Positives aus dem Spiel.

Ein bisschen geknickt wirkte Ron-Thorben Hoffmann am Samstagnachmittag in den Katakomben tief im Bauch der Schalker Arena. Gerade hatte Eintracht Braunschweig gegen den FC Schalke 04 mit 0:1 verloren. Es war die erste Pleite der Blau-Gelben seit dem 2. Dezember. Danach hatte es in der 2. Fußball-Bundesliga vier Siege in Folge gegeben. Die Euphorie war wieder angewachsen in der Löwenstadt.

Ist die nun wieder gebrochen? „Klar tut es der Euphorie ein bisschen Abbruch“, sagt Eintrachts Keeper, fügt aber gleich an: „Trotzdem glauben wir an unseren Weg und sind überzeugt davon, dass wir bis zum letzten Spieltag für unser gemeinsames Ziel kämpfen können und auch konkurrenzfähig sind. Das haben wir heute gesehen, das haben wir die letzten Wochen gesehen, und davon lassen wir uns nicht abbringen.“

Eintracht Braunschweig: Die ganz großen Chancen bleiben aus

Es ist freilich nach wie vor alles im akzeptablen Bereich in Braunschweig. Der Aufschwung der vergangenen Wochen hatte nichts mit Glück zu tun. Trainer Daniel Scherning und sein Team haben wieder eine Spielkultur geformt. Auf Schalke blieben die ganz großen Chancen aber aus. Dennoch meint Hoffmann: „Ich finde nicht, dass das bessere Team gewonnen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar hatte Schalke mehr Ballbesitz, aber nicht in gefährlichen Zonen. Wir waren die gefährlichere Mannschaft.“

Das Spiel wurde schließlich vor rund 5500 Eintracht-Fans – von denen ein paar auf der Hinreise eine Überraschung erlebt hatten – durch ein Tor von Kenan Karaman entschieden. Eintrachts Robin Krauße gelang es nicht, einen Steilpass auf den Angreifer anzufangen. Anschließend verlud Karaman Braunschweigs Abwehrchef Ermin Bicakcic – und zirkelte den Ball ins lange Eck. „Das macht er sehr, sehr gut“, gesteht Hoffmann ein.

Ron-Thorben Hoffmann muss sich strecken

Der Torwart der Blau-Gelben war bei dem Gegentreffer machtlos. Überhaupt: An ihm lag‘s nicht, dass die Braunschweiger die Heimreise aus Nordrhein-Westfalen ohne Punkte im Gepäck antreten musste. In der 20. Minute etwa streckte sich Hoffmann und konnte so Marcin Kaminskis Kopfball gerade noch aus dem langen Eck kratzen. „Das ist mein Job. Dafür bin ich da. Ich bin froh, wenn ich der Mannschaft so helfen kann“, sagt er. Auch danach war der 24-Jährige auf dem Posten, wenn er gebraucht wurde.

Auf der anderen Seite haben die Löwen ihre Möglichkeiten „nicht zielstrebig genug zu Ende gespielt. Ich kann mich nicht erinnern, dass Schalkes Torwart Marius Müller große Paraden hatte“. Und dennoch: Hoffmann ist stolz auf seine Mannschaft. „Das heute ist natürlich ein kleiner Dämpfer“, sagt er, „trotzdem gibt die Art und Weise Hoffnung. Und den Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, den gehen wir weiter.“

