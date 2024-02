Gelsenkirchen. Die Siegesserie von vier Partien ist gerissen. So schlugen sich die Spieler von Eintracht Braunschweig beim FC Schalke 04.

Ron-Thorben Hoffmann: Der Keeper zeigte in der 20. Minute eine Riesenparade. War auch sonst auf dem Posten, wenn er gefragt war. Beim Gegentreffer machtlos Note: 1,5

Robert Ivanov: Bei Karamans Schuss in der ersten Hälfte verlor der Finne einmal den Zugriff, nur die Torlatte verhinderte einen früheren Rückstand. Ansonsten machte er seine Sache weitgehend souverän. Note: 3

Ermin Bicakcic: Kurz nach dem Anpfiff gab es einen Schockmoment, als der Routinier liegen lieb und behandelt werden musste. Er konnte weitermachen und stemmte sich gegen die Schalker Offensive. Bei Karamans Treffer kam er nicht in den Zweikampf. Note: 3,5

Hasan Kurucay: Er verlor in das Kopfball-Duell, das Hoffmann zur Parade in Minute 20 zwang. Hatte auch danach noch einen dicken Aussetzer bei einem Rückpass. Der Verteidiger gewann aber auch ein paar wichtige Zweikämpfe. Mal wieder zwischen Genie und Wahnsinn. Note: 4

Robin Krauße: Der Kapitän versuchte alles, um seine Mitspieler zu dirigieren. Gegen den Ball immer mal wieder einen Schritt zu langsam – so auch vor dem 0:1. Im Spielaufbau muss mehr kommen. Note: 5

Niklas Tauer: Gegen seinen Ex-Klub stand der 22-Jährige zum ersten Mal für die Eintracht in der Startelf. Nahm Krauße etwas Last von den Schultern. Der Winterneuzugang spulte ein hohes Laufpensum ab, zeigte Engagement. Im Übertrag zwischen Defensive und Offensive aber ohne Impulse. Note: 3,5

Marvin Rittmüller: Der drittschnellste Spieler der 2. Liga lief und kämpfte wieder sehr fleißig. Bei der Qualität seiner Hereingaben besteht aber weiterhin Luft nach oben. Note: 3,5

Fabio Kaufmann: Eintrachts Energiebündel war wieder viel unterwegs – vorne wie hinten. Manchmal vielleicht etwas überengagiert. Er suchte zumindest den Abschluss, blieb aber glücklos. Note: 3,5

Anton Donkor: Die Offensivbemühungen des linken Außenspielers verpufften weitgehend. Und sonst war der 26-Jährige ein paar Mal zu sorglos. Sein Ballverlust in der 34. Minute wäre beinahe teuer geworden. Note: 5

Johan Gómez: Der US-Amerikaner ackerte, rückte teilweise bis tief in die eigene Hälfte zurück. Die Einstellung passte – wie immer. Im Angriff als einer von zwei Stürmern aber zu harmlos. Note: 4

Rayan Philippe: Bei seinem Vorstoß in der 15. Minute darf der Franzose gerne eigennütziger sein. Über weite Strecken lief das Spiel an ihm vorbei. Wenn er aber an den Ball kam, war bei Schalke Aufmerksamkeit gefragt. Note: 4

Krüger (67. für Gómez): Mühte sich nach Kräften, durch seine Vorstöße das Ergebnis noch zu drehen. ohne Note

Helgason (67. für Tauer): Kam in einer schwierigen Phase und hatte kaum noch Einfluss auf das Spiel. ohne Note

Ujah (77. für Krauße): Der Stürmer versuchte, seine Physis mit einzubringen. Sobald er in Ballnähe kam, wurde er von Schalkern umringt. ohne Note

Griesbeck (87. für Kurucay): Kam für die letzten Minuten als Stoßstürmer. ohne Note

Sané (87. für Philippe): Durfte gegen seinen Ex-Klub noch ein paar Minuten mitspielen. ohne Note

