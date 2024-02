Braunschweig. Die Neuen elektrisieren die Fans, Finndell weckt hohe Erwartungen. Beim VfL hingegen ist die Lage mau, kommentiert Leonard Hartmann.

Benjamin Kessel hat seine erste Transferperiode als verantwortlicher Sportdirektor bei Eintracht hinter sich. Es war eine, die Lust auf mehr macht. Drei Neue sind mit Niklas Tauer, der schon zwei Spiele für Blau-Gelb gemacht hat, Anderson Lucoqui und Hampus Finndell gekommen. Vor allem der Schwede verspricht Außergewöhnliches. Die Dynamik, die sich mit Kessels Amtsübernahme und der Installation von Daniel Scherning als Trainer entwickelt hat, wurde durch den Transferwinter nicht gestoppt. Im Gegenteil. Viele Fans sind aus dem Häuschen.

Gemeinsam mit dem Scouting-Leiter Philipp Schmidt und Dennis Kruppe als Sportkoordinator scheint Kessel ein Team im Team zu bilden, das gut miteinander harmoniert und mitunter schwierige Entscheidungen durchsetzt. Sie korrigierten die Fehler des Sommers, als Keita Endo wieder ausgeliehen und Kaan Caliskaner verpflichtet wurde. Zudem gaben sie mit Brian Behrendt einen charakterlich einwandfreien Verteidiger ab, der aber für seine Reservistenrolle zu viel Lohn verschlang.

Drei Zugänge stehen drei Abgängen gegenüber

Und somit, so heißt es zumindest aus dem Umfeld, soll der Etat sogar entlastet worden sein. Obwohl den drei Abgängen nun drei Zugänge gegenüberstehen. Was Kessel bisher in seiner Funktion angepackt hat, hat auch funktioniert: Scherning, Ermin Bicakcic, die Umstrukturierung im Winter. Bleibt zu hoffen, dass sich sein Händchen nachhaltig als glücklich erweist.

Kevin Behrens ist zum VfL Wolfsburg gewechselt. © dpa | Andreas Gora

In Wolfsburg hingegen passierte nur wenig. Galt der Winter früher als liebste Jagdzeit der Grün-Weißen, kam nun nur Kevin Behrens aus Berlin. Und anders als in Braunschweig reagierte das Umfeld auf die Verpflichtung eher zurückhaltend. Die Quote des Stürmers war dafür in den vergangenen Spielen einfach zu mau. Aber: Aus dieser Erwartungshaltung heraus ist es leichter zu glänzen. Behrens hat mit seiner Erfahrung, seinem Auftreten und seinem Torinstinkt das Zeug, die schwache Stimmung rund um den VW-Klub aufzuhellen.