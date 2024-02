Braunschweig. Eintracht-Trainer Daniel Scherning kann für das Spiel der Braunschweiger gegen Schalke fast aus dem Vollen schöpfen.

Youssef Amyn hat am Donnerstag das erste Mal seit seinem Auftritt im Asien-Cup wieder in Braunschweig bei der Eintracht trainiert. Noch am Montag hatte er für den Irak im Achtelfinalspiel gegen Jordanien in der Startelf gestanden. Der Trainer wechselte ihn in der 54. Minute aus, die irakische Mannschaft verlor in einer dramatischen Schlussphase das Spiel durch zwei Tore in der Nachspielzeit. Der gebürtige Essener Amyn bestritt sein sechstes Länderspiel für den Irak.

In der Pressekonferenz betonte Eintracht-Trainer Daniel Scherning, dass Amyn beim Asien-Cup viel Spielpraxis habe sammeln können. Er „hat einen sehr guten, selbstbewussten Eindruck auf mich gemacht“, so Scherning zu Amyn bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Schalke. „Ich glaube, dass ihm die Phase auch gut getan hat“. Amyn kam bei der Eintracht unter Scherning noch zu keinem Pflichtspieleinsatz und stand von sechs Spielen nur zweimal im Kader.

Sané und Krüger könnten für Eintracht Braunschweig gegen Schalke 04 spielen

Sidi Sané ist nach seiner Verletzung seit Dienstag wieder im Training. Der Ex-Schalker fiel zu Beginn des Jahres mit einer Sprunggelenksverletzung aus. Bei dem 20-jährigen Essener hatte sich Flüssigkeit im Knöchel angesammelt, nachdem er umgeknickt war. Ob der Bruder des Bayern-Stars Leroy Sané am Samstag gegen seinen Ex-Klub ran darf, ist unklar. Sidi Sané verpasste bereits in der Hinrunde und im DFB-Pokal die Partien gegen Schalke 04. Damals laborierte der Rechtsaußen an einem Innenbandriss im Knie.

Auch Florian Krüger trainiert nach seiner Krankheit seit Mittwoch wieder voll. Der Mittelstürmer war unter Scherning vor der Winterpause gesetzt. Nun bietet er dem Trainer am Wochenende im Sturm eine zusätzliche Option neben Rayan Philippe, Johan Gómez und Anthony Ujah. Damit steht Scherning der Kader fast vollständig zur Verfügung. Einzig Jan-Hendrik Marx fällt weiterhin aus, er verletzte sich an der Wade.